Песков: призывы уволить Уиткоффа нацелены на срыв мирных переговоров

Ведомости

Призывы в США уволить спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа после публикации якобы расшифровок его разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым направлены на подрыв процесса мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Конечно, будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать», – сказал Песков.

Он добавил, что при отвлечении от вопроса подлинности опубликованных материалов «ничего там страшного такого нет». По его словам, президент США Дональд Трамп также косвенно высказался в защиту Уиткоффа, назвав происходящее обычной работой переговорщика. Поэтому представитель Кремля призвал не преувеличивать деструктивное значение сливов.

Комментируя слова Зарубина о том, что Bloomberg вроде бы всегда был достаточно респектабельным, Песков заявил: «Слушайте, сейчас слово "респектабельность" в отношении западных СМИ, наверное, не должно больше использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков комментировал публикации об утечке данных переговоров словами, что «это никуда не годится». Он сообщил, что регулярно общается с Уиткоффом, однако подчеркнул, что содержание разговоров носит закрытый характер.

26 ноября Bloomberg опубликовал, как утверждалось, стенограмму телефонных разговоров Ушакова, Уиткоффа и главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Агентство утверждало, что располагает записью беседы, где обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по урегулированию конфликта на Украине. Дмитриев назвал эту публикацию «фейком».

