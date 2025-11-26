Сын Трампа поддержал Уиткоффа после публикации записей его переговоров с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования, но не стоит придавать им излишнего значения. «Я бы не преувеличивал их значение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кому выгодны подобные публикации.