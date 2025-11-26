Сын Трампа поддержал Уиткоффа после публикации записей его переговоров с РФ
Сын президента США Дональд Трамп-младший публично высказался в поддержку спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа после публикации записей его переговоров с российской стороной. Об этом он написал в соцсети X.
«Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной» – написал Трамп-младший.
26 ноября глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» публикацию Bloomberg, в которой содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Агентство утверждало, что располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования, но не стоит придавать им излишнего значения. «Я бы не преувеличивал их значение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кому выгодны подобные публикации.