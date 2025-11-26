Песков призвал не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал утечки переговоров Москвы и Вашингтона словами, что «это никуда не годится». В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако отметил, что содержание этих разговоров носит закрытый характер.