Главная / Политика /

Песков призвал не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования, но не стоит придавать им излишнего значения.

«Я бы не преувеличивал их значение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кому выгодны подобные публикации.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал утечки переговоров Москвы и Вашингтона словами, что «это никуда не годится». В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако отметил, что содержание этих разговоров носит закрытый характер.

26 ноября глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» публикацию Bloomberg, в которой содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждало, что располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.

