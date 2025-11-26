Песков призвал не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утечки о телефонных переговорах России и США могут быть попытками сорвать процесс урегулирования, но не стоит придавать им излишнего значения.
«Я бы не преувеличивал их значение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кому выгодны подобные публикации.
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал утечки переговоров Москвы и Вашингтона словами, что «это никуда не годится». В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он рассказал, что регулярно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако отметил, что содержание этих разговоров носит закрытый характер.
26 ноября глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «фейком» публикацию Bloomberg, в которой содержалась якобы стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждало, что располагает записью беседы, в ходе которой обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.