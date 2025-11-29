Владимиру Путину рассказали о влиянии счастья на ученых

Для исследования проводились опросы и интервью аспирантов, рассказала Герасимова президенту. По ее словам, среди основных проблем аспирантов – поиск баланса между образовательной, научной деятельностью, преподаванием, организационной работой, а также личной жизнью. Многие аспиранты рассказывали, что спят по четыре-пять часов, у них высокий уровень тревожности, в итоге многие покидают научную сферу, потому что чувствуют себя несчастными, объясняла Герасимова президенту. «Ведь известно, что счастливый человек – он более производительный. Но если не закрыты какие-то базовые потребности – в еде, сне, отдыхе, возможности обеспечить себя и семью всем необходимым, то этот энтузиазм, он рано или поздно уходит», – отметила она. Нужно же, чтобы молодые люди понимали, что академическая карьера – это путь к достойной жизни, говорила Герасимова. По ее словам, как исследование завершится, то они представят результаты и готовы будут предложить программу благополучия молодых исследователей.