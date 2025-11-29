Владимиру Путину рассказали о влиянии счастья на ученых

Владимиру Путину рассказали о влиянии счастья на ученыхПрезидент встретился с участниками Конгресса молодых ученых
Владимир Путин предложил применять результаты исследования о влиянии счастья на карьеру ученых в работе региональных команд, правительства и администрации президента. Такое предложение он высказал на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых. На мероприятии доцент кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета Ольга Герасимова рассказал президенту о том, что получила грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение исследования под названием «Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов»?
В аннотации ее исследования на сайте РНФ говорится, что в России численность поступивших в аспирантуру в 2021 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилась в 2 раза, а численность выпустившихся из нее – в 2,4 раза. «В 2022 г. прием в аспирантуру в 3 раза превышал выпуск из нее, то есть более половины аспирантов не завершали свое обучение, что говорит о неэффективности инвестиций в их человеческий капитал», – отмечается в аннотации. Сейчас на первый план выходит проблема удержания молодых специалистов в академической среде, делает вывод ученая.
Для исследования проводились опросы и интервью аспирантов, рассказала Герасимова президенту. По ее словам, среди основных проблем аспирантов – поиск баланса между образовательной, научной деятельностью, преподаванием, организационной работой, а также личной жизнью. Многие аспиранты рассказывали, что спят по четыре-пять часов, у них высокий уровень тревожности, в итоге многие покидают научную сферу, потому что чувствуют себя несчастными, объясняла Герасимова президенту. «Ведь известно, что счастливый человек – он более производительный. Но если не закрыты какие-то базовые потребности – в еде, сне, отдыхе, возможности обеспечить себя и семью всем необходимым, то этот энтузиазм, он рано или поздно уходит», – отметила она. Нужно же, чтобы молодые люди понимали, что академическая карьера – это путь к достойной жизни, говорила Герасимова. По ее словам, как исследование завершится, то они представят результаты и готовы будут предложить программу благополучия молодых исследователей.
«Это очень интересное, важное исследование. И начинать нужно с самого понятийного аппарата. Что такое счастье? Да? Но сейчас дискуссию открывать не будем, можно говорить до утра», – заметил президент. Он предложил итоги исследование тиражировать не только на научную сферу. «Я бы, например, с удовольствием распространил результаты ваших исследований и применил бы их в работе региональных управленческих команд, правительства Российской Федерации или администрации [президента]», – сказал Путин.
До выступления Герасимовой Путин заявил, что считает причиной сокращения числа аспирантов в России то, что власти хотели, чтобы в аспирантуру приходили именно для научной деятельности. «Мы сознательно пошли на принятие некоторых решений, которые привели к уменьшению, к сокращению количества аспирантов. Оно действительно сократилось. Особенно среди молодых исследователей», – заявил президент.
Власти хотели, чтобы «человек не воспринимал работу над кандидатской диссертацией просто как продолжение образования и получение соответствующего документа о более качественном образовании», отметил президент. Вместо этого было желание привлечь в аспирантуру людей, которые хотели бы заниматься именно исследовательской и научной работой, добавил Путин. По его словам, в итоге количество молодых аспирантов уменьшилось, но число аспирантов около 35 лет увеличилось: «На мой взгляд, это говорит о том, что выбор является более осознанным для людей, которые выбрали для себя такую стезю, как научная деятельность».
С 2015 г. число исследователей с научной степенью доктора или кандидата наук сократилось на 20%, писали «Ведомости» в сентябре 2025 г. Количество кандидатов наук, к примеру, с 2015 г. по 2024 г. уменьшилось на 19%. Эксперты среди причин сокращения числа исследователей с ученой степенью называли финансовые и организационные причины. За период 2012-2021 гг. численность аспирантов сократилась в 1,6 раза, приводила статистику ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Алена Нефедова. В свою очередь, ректор МГУ Виктор Садовничий в 2023 г. говорил на общем собрании РАН, что с 2010 г. число аспирантов в России снизилось на 30%. По его словам, в 2022 г. из аспирантуры выпустилось менее половины от поступивших туда.