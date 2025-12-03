Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры России и США

Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры России и СШАВ прессе за границей подчеркивают «отсутствие компромисса» в вопросе украинского урегулирования
Переговоры России и США состоялись в Москве 2 декабря и продолжались пять часов. Президент России Владимир Путин, его советник Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев встречались со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и с предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсуждали американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных Москве документа по этой теме.
Как отреагировали на встречу в Кремле зарубежные СМИ – в материале «Ведомостей».
«Россия и США не достигли компромисса по возможному мирному соглашению, которое положило бы конец конфликту на Украине, после пятичасовой встречи в Кремле между президентом Владимиром Путиным и высокопоставленными представителями администрации Дональда Трампа».
«Американская сторона пока не прокомментировала переговоры публично, но перед встречей США были "очень оптимистично настроены" в отношении заключения соглашения, которое положит конец трех с половиной годичному конфликту, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт».
«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что ожидает результатов встречи в Москве. <...> На фоне опасений в Европе по поводу того, что план США может поощрить Россию, вынудив Киев пойти на сделку, Зеленский заявил во время своего визита в Париж в понедельник, что последняя версия "выглядит лучше"».
«На коротком видео из Кремля видно, как две небольшие делегации сидят по разные стороны овального белого стола, а Путин – рядом со своими советниками Кириллом Дмитриевым и Юрием Ушаковым. Путин спросил Уиткоффа и Кушнера о короткой экскурсии по Москве, которую они совершили перед встречей. Уиткофф назвал Москву "великолепным городом"».
«Спустя почти четыре года после [начала спецоперации] Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются справиться с усилением России и ослаблением Украины как на поле боя, так и за его пределами. Украинские войска, столкнувшиеся с серьезным кадровым кризисом, удерживают стратегически важные объекты, а крупный коррупционный скандал потряс правительство президента Владимира Зеленского и привел к отставке его главного переговорщика. Киев и его союзники с подозрением относятся к Уиткоффу, человеку, которого Вашингтон отправил на переговоры с Путиным на этой неделе, после того как в просочившемся телефонном разговоре он якобы посоветовал Москве, как вести себя с Трампом, согласно расшифровке, опубликованной Bloomberg News».
«Мир наступит не сразу. Вчерашняя встреча представителя США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве не привела к какому-либо значительному прогрессу. Но обе стороны хотели принять скорее позитивный тон. Таким образом, глава американской дипломатии Марко Рубио сообщил о «некотором прогрессе» в переговорах с Россией в попытке найти соглашение, положившее конец конфликту на Украине.<...>
Европейцы надеются, что администрация Трампа, подозреваемая в потворстве интересам Владимира Путина, не пожертвует Украиной, которую считают оплотом перед лицом России».
«Ушаков сообщил, что на встрече с Путиным и Уиткоффом обсуждалось несколько вариантов мирного плана, поднимался вопрос о территориях, а также о возможностях экономического сотрудничества между Россией и США. Требование Москвы о том, чтобы украинские войска оставили последнюю пятую часть Донецкой области, которую они все еще удерживают, является основным камнем преткновения в отношениях между Россией и Украиной. Накануне переговоров Кремль заявил, что российские войска взяли Покровск – город в Донецкой области».