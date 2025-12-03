Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры России и США

«Спустя почти четыре года после [начала спецоперации] Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются справиться с усилением России и ослаблением Украины как на поле боя, так и за его пределами. Украинские войска, столкнувшиеся с серьезным кадровым кризисом, удерживают стратегически важные объекты, а крупный коррупционный скандал потряс правительство президента Владимира Зеленского и привел к отставке его главного переговорщика. Киев и его союзники с подозрением относятся к Уиткоффу, человеку, которого Вашингтон отправил на переговоры с Путиным на этой неделе, после того как в просочившемся телефонном разговоре он якобы посоветовал Москве, как вести себя с Трампом, согласно расшифровке, опубликованной Bloomberg News».