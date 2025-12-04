Кулинарная дипломатия: особый смысл еды

В сентябре 2025 г. на банкете в Великобритании во время визита Трампа, как писали журналисты, на столе были панна-котта из хэмпширского кресс-салата с песочным печеньем из пармезана, а также шарики ванильного мороженого с малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами. К слову, меню на званых королевских ужинах, как правило, написано на французском языке. Это давняя традиция, которая восходит к XI в.