Кулинарная дипломатия: особый смысл еды

Кулинарная дипломатия: особый смысл едыКакими блюдами угощают высокопоставленных гостей в разных странах
Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа 2 декабря накормили в Москве блюдами русской кухни по рецептам 1930-х и 1960-х гг. Гостя угощали посикунчиками с крабом, салатом «Столичный», запеченной свеклой с сыром горгонзола и тремя видами икры, писали СМИ. В дипломатии даже еда может быть инструментом мягкой силы, поэтому во многих странах к официальным приемам высокопоставленных гостей подходят серьезно.
Для приготовления званого обеда или ужина заранее составляют меню и приглашают именитых поваров. Государственный банкет могут планировать месяцами: страна, культура, как и предпочтения почетного гостя, тщательно изучаются. Поскольку зачастую меню составляют под конкретный визит, то оно отличается большим разнообразием.
В США впервые официальный званый обед для главы соседнего государства провели еще в 1874 г. в честь короля Гавайев Дэвида Калакауа. Во время визита монарха Великобритании Георга VI в 1939 г. к столу подавали суп из телячьей головы и черепаху с кукурузными палочками.
Во времена президентств Джона Кеннеди и Линдона Джонсона в честь гостей частенько называли десерты (например, «Бавария Сато» для премьер-министра Японии Эйсаку Сато). Составители меню при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме часто вдохновлялись кухней страны проживания гостя.
Несмотря на большую любовь нынешнего президента США Дональда Трампа к фастфуду, в 2018 г. он все же угощал президента Франции Эммануэля Макрона более утонченными блюдами – пирогом из козьего сыра с томатным джемом и каре ягненка с соусом субиз. Сейчас госдепартамент США совместно с Фондом Джеймса Бирда курирует партнерство по кулинарной дипломатии, объединяющее самых влиятельных поваров.
Для самого Трампа, приехавшего в Сеул в ноябре 2017 г., приготовили креветки «с дипломатическим подтекстом»: их поймали у островов, территориальную принадлежность которых оспаривают Южная Корея и Япония. Также на стол подали соевый соус, произведенный 360 лет назад.
В апреле 2018 г. впервые с 2007 г. состоялась встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Для саммита подготовили специальное меню. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну предложили национальное швейцарское блюдо из картофеля рёшти – в память о школьных годах, которые он предположительно провел в этой стране. Во время ответного визита в сентябре того же года президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина угостили супом из акульих плавников и маринованными корнями колокольчика.
Индонезия на саммите на Бали встречала лидеров G20 в ноябре 2022 г. говяжьим рагу ренданг, треской на пару и спаржей с заправкой из куркумы. При этом многие гости были одеты в национальные индонезийские рубашки.
В свою очередь Индия в сентябре 2023 г. угощала глав стран большой двадцатки вегетарианскими блюдами по большей части на основе традиционного местного злака – проса. На банкете в 2016 г. лидер Китая Си Цзиньпин встречал гостей кисло-сладкой рыбой с поджаренными кедровыми орешками, креветками, настоянными на чае, и крабовым мясом с апельсиновым вкусом.
В сентябре 2025 г. на банкете в Великобритании во время визита Трампа, как писали журналисты, на столе были панна-котта из хэмпширского кресс-салата с песочным печеньем из пармезана, а также шарики ванильного мороженого с малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами. К слову, меню на званых королевских ужинах, как правило, написано на французском языке. Это давняя традиция, которая восходит к XI в.
Впрочем, званые ужины не обходятся и без конфуза. В 1992 г. во время визита в Японию тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего стошнило на премьер-министра Киити Миядзаву. На ужин подавали сырого лосося с икрой и жареную говядину с перечным соусом, хотя американские СМИ со ссылкой на окружение Буша писали, что причиной инцидента стала не еда, а грипп.
В свой прежний приезд в Россию в августе 2025 г. Уиткофф попробовал московские чебуреки. В феврале во время масленичной недели на переговорах в Кремле с тогдашним лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в меню были блины.
Как правило, обед для иностранных гостей начинается с закуски, в основном рыбы или морепродуктов, сообщал ТАСС экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента РФ Игорь Бухаров. На первое же подают супы русской кухни: главу КНДР Ким Чен Ына, например, угощали ухой из белого амура, а лидера КНР Си Цзиньпина – борщом с томленой уткой. Также часто на столе оказываются говядина, ягнятина, пельмени, а на десерт – щербет и мороженое.
В ноябре 2025 г. в журнале Frontiers in Political Science было опубликовано исследование, которое на примере официальных званых ужинов в Португалии в XX и XXI вв. продемонстрировало, как именно они влияют на политику. Один из авторов статьи также отмечал, что многие меню могут быть намеренно составлены так, чтобы передавать политические сообщения и сообщать негастрономические аспекты. Например, в Мадриде (Испания) на мероприятии в рамках конференции ООН по изменению климата блюда назывались «Теплые моря. Дисбаланс в пищевом рационе» или «Срочно. Минимизируйте потребление животного белка».