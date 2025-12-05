Что значит заявление Владимира Путина о разделении американского мирного предложения на пакеты

Разделение плана Трампа на четыре пакета – это вещь сугубо техническая, замечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Говорить на основе этого о создании рабочих групп пока преждевременно, хотя на переговорах в Стамбуле Россия предложила это решение и с тех пор от него не отказывалась. При этом следует констатировать, что американцы подтвердили свою приверженность долгосрочному урегулированию конфликта, а не просто прекращению огня. Сейчас, продолжает эксперт, мяч на украинской стороне и вряд ли ей удастся в очередной раз повторить трюк, заключающийся в отказе от сделанных предложений с последующим обвинением стороны России, будто она не хочет мира. Что же касается плана Трампа, то возможность его дальнейших модификаций остается открытой. Пока нужно отметить, что вопреки тому, что пишет американская и европейская пресса, это именно американское видение решения конфликта, но никак не бумага, сделанная в Кремле, – иначе представители России просто поддержали бы ее, а не высказывали критику по некоторым пунктам на протяжении пяти часов. Американская сторона, говорит Силаев, располагает своим видением динамики боевых действий на Украине и согласна с тем, что для Киева она складывается неблагоприятно. Вашингтон стремится спасти Украину как свой и в целом западный актив в условиях, когда ВСУ отступают на фронтах, резюмирует эксперт.