Что значит заявление Владимира Путина о разделении американского мирного предложения на пакеты

Что значит заявление Владимира Путина о разделении американского мирного предложения на пакетыЭто нужно для его более эффективной проработки вплоть до создания рабочих групп
Американская сторона разделила мирное предложение президента США Дональда Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать каждый из них отдельно, заявил президент России Владимир Путин индийскому телеканалу India Today за некоторое время до вылета в Нью-Дели. Он повторно подчеркнул, что текущие инициативы США по урегулирования конфликта основываются на договоренностях, достигнутых в ходе российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске 15 августа. Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит территории Донбасса и Новороссии либо военным, либо другим путем.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков упомянул получение Москвой в ходе встреч Путина с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером дополнительной информации по предложениям Трампа: «Мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа <...>». По его словам, все эти документы «касаются долгосрочного урегулирования на Украине».
О нескольких версиях «плана» Трампа международные СМИ начали сообщать еще в конце ноября. И если наличие определенного пакета предложений признается как в Вашингтоне, так и в Москве, то их конкретное содержание пока так и остается официально не подтвержденным. Незадолго до поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Несмотря на заявления о прогрессе диалога Киева и Вашингтона по возможным условиям урегулирования конфликта, остались нерешенными самые важные вопросы. При этом, по словам источников американских СМИ, включая Axios, а также телеканалы CNN и ABC News, одним из таких является вопрос территорий. Кроме того, якобы отсутствует консенсус по теме гарантий безопасности Украине.
В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Тогда в разработке находилось «четыре корзины». Первая касалась внеблокового статуса Украины, вторая – ее демилитаризации (ограничений в отношении ВСУ), третья – политического устройства Украины и четвертая – территориальных вопросов.
Разделение плана Трампа на четыре пакета – это вещь сугубо техническая, замечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Говорить на основе этого о создании рабочих групп пока преждевременно, хотя на переговорах в Стамбуле Россия предложила это решение и с тех пор от него не отказывалась. При этом следует констатировать, что американцы подтвердили свою приверженность долгосрочному урегулированию конфликта, а не просто прекращению огня. Сейчас, продолжает эксперт, мяч на украинской стороне и вряд ли ей удастся в очередной раз повторить трюк, заключающийся в отказе от сделанных предложений с последующим обвинением стороны России, будто она не хочет мира. Что же касается плана Трампа, то возможность его дальнейших модификаций остается открытой. Пока нужно отметить, что вопреки тому, что пишет американская и европейская пресса, это именно американское видение решения конфликта, но никак не бумага, сделанная в Кремле, – иначе представители России просто поддержали бы ее, а не высказывали критику по некоторым пунктам на протяжении пяти часов. Американская сторона, говорит Силаев, располагает своим видением динамики боевых действий на Украине и согласна с тем, что для Киева она складывается неблагоприятно. Вашингтон стремится спасти Украину как свой и в целом западный актив в условиях, когда ВСУ отступают на фронтах, резюмирует эксперт.
Пока что контакты России и США по мирному урегулированию на Украине протекают «позитивно, но без результата», считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Москва отказывается идти на смягчение своих позиций, в том числе по ключевым вопросам вывода ВСУ с территории Донбасса и ограничения военных возможностей Украины в будущем. Для американской стороны, продолжает эксперт, такая жесткость вряд ли стала большим сюрпризом, так что ситуация пока не двигается с места. С российской же стороны Путиным было заявлено, что торопиться Москве особого резона нет и что ход боевых действий Россию устраивает. Переговорный процесс будет идти параллельно боевым действиям и Москва исходит из того, что с каждым шагом на переговорном треке положение Украины будет ухудшаться, говорит Лукьянов.