NYT: в американский мирный план вошли вопросы суверенитета Украины и территорий

Четыре пакета, которые составляют план Белого дома, направленный на урегулирование конфликта на Украине, касаются территориальных и экономических вопросов, суверенитета Украины и безопасности Европы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что в одном из пакетов мирного документа указаны вопросы, связанные с суверенитетом Украины, а также ограничением численности вооруженных сил Украины в мирное время и дальности полета ракет. Остальные пункты плана регулируют территориальные вопросы для завершения конфликта, экономическое сотрудничество и другие, более широкие вопросы европейской безопасности.

4 декабря президент РФ Владимир Путин в интервью India Today рассказал, что пункты мирного плана США не изменились. По словам российского лидера, Вашингтон разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета и предложил Москве их обсудить.

2 декабря в Москве состоялась встреча Путина с спецпосланников президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что пятичасовая беседа была «весьма полезной, конструктивной и содержательной».

