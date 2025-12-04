NYT: в американский мирный план вошли вопросы суверенитета Украины и территорий

Собеседники издания отметили, что в одном из пакетов мирного документа указаны вопросы, связанные с суверенитетом Украины, а также ограничением численности вооруженных сил Украины в мирное время и дальности полета ракет. Остальные пункты плана регулируют территориальные вопросы для завершения конфликта, экономическое сотрудничество и другие, более широкие вопросы европейской безопасности.