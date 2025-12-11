В Госдуме предложили отказаться от ежегодного декларирования доходов

Требование к госслужащим предоставлять сведения о доходах и имуществе появилось в 1995 г. В соответствии с законом «Об основах государственной службы» они должны были предоставлять такие данные в налоговые органы. Но все эти сведения получали статус служебной тайны.

Публичными декларации должностных лиц и членов их семей стали в 2008 г. в соответствии со ст. 10 закона «О противодействии коррупции». Обязанность отчитываться появилась у президента, сотрудников его администрации, членов правительства, парламентариев и т. д. Позже подавать декларации о доходах стало руководство ЦБ, госкорпораций и др.

В декабре 2022 г. Владимир Путин подписал указ, по которому декларации чиновников о доходах и сведения об их имуществе не публикуются на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции. При этом глава государства и сотрудники Кремля продолжали отчитываться к 1 апреля, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.