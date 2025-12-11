В Госдуме предложили отказаться от ежегодного декларирования доходов

В Госдуме предложили отказаться от ежегодного декларирования доходовКонтролировать финансы чиновников уже можно в реальном времени, считают авторы проекта
В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые касаются регулирования антикоррупционной деятельности. Его авторы – 15 депутатов из всех парламентских фракций во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, а также глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин.
Предлагается, в частности, освободить от подачи ежегодных деклараций о доходах сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства, судей и других государственных и муниципальных служащих. Вместо этого вводятся новые основания для декларирования – например, при совершении сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий трехгодовой доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей. Срок подачи деклараций при этом сдвигается с 1 на 30 апреля.
Сделки по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта, ценных бумаг и т. д. несут «наивысшие коррупционные риски», отметил Пискарев в своем Telegram-канале. Декларация потребуется при назначении на должность, в том числе при переводе с одной работы на другую, сказано в пояснительной записке.
Новый подход предполагает использование цифровых инструментов и автоматизированного анализа данных в режиме реального времени, сообщил глава профильного комитета. «Главная цель – сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля», – сообщил Пискарев.
По словам главы комитета, цифровизация системы антикоррупционного контроля позволит не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении. «Это делает возможным уйти от архаичной системы контроля в марте-апреле каждого года», – отметил он.
Как появились декларации
Публичными декларации должностных лиц и членов их семей стали в 2008 г. в соответствии со ст. 10 закона «О противодействии коррупции». Обязанность отчитываться появилась у президента, сотрудников его администрации, членов правительства, парламентариев и т. д. Позже подавать декларации о доходах стало руководство ЦБ, госкорпораций и др.
В декабре 2022 г. Владимир Путин подписал указ, по которому декларации чиновников о доходах и сведения об их имуществе не публикуются на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции. При этом глава государства и сотрудники Кремля продолжали отчитываться к 1 апреля, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пискарева, информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью ГИС «Посейдон», введенной указом президента в 2022 г. Она взаимодействует с базами данных ФМС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и т. д., указал он.
Технологически новый подход обоснован: государство и так видит недвижимость, транспорт, счета и крупные операции чиновников, а фокус на рисковых сделках, несоразмерных доходам, выглядит логичным и современным, отмечает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.
Плюс инициативы, по ее словам, в том, что контроль становится более адресным и оперативным: не раз в год по бумажной справке, а по факту совершения подозрительных сделок. Это может реально повысить шанс вовремя заметить «лишнюю» квартиру, машину или пакет ценных бумаг и быстрее запустить проверку и арест имущества, сказала эксперт «Ведомостям».
По ее мнению, эффективность мер будет зависеть не от «красивых формулировок про цифровизацию», а от того, насколько система действительно готова применять новые инструменты одинаково ко всем и не подменять контроль избирательным подходом.
Возвращение к публичной борьбе с коррупцией на законодательном уровне похоже на ответ властей на возросшее недовольство, считает политолог Павел Склянчук.