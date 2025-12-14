Роботы Илона Маска выдали его секрет: новости, которые вы могли пропустить

Роботы Илона Маска выдали его секрет: новости, которые вы могли пропуститьСыновья Трампа резко разбогатели, а в Узбекистане ополчились на мангалы
На этой неделе стало известно, что роботы Илона Маска выдали его тайну. В Узбекистане появляется рынок навороченных мангалов. Объявлена крупная награда для тех, кто дойдет до края Земли. На очередной Fashion Week запретили натуральный мех – но оставили лазейку для модников. За год президентства Дональда Трампа его сыновья резко разбогатели. Министр США добился того, чтобы пассажиры летали в пижамах.
Робот упал в обморок
Роботы Илона Маска выдали его тайну. На мероприятии Autonomy Visualized в Майами робот Optimus от Tesla раздавал бутылочки с водой. Внезапно он поднес обе руки к голове, слегка поднял их, отключился и рухнул на пол. Движение робота было очень характерным: так снимают с себя шлем виртуальной реальности.
Илон Маск уверяет, что его роботы «подлинно автономны» и управляются ИИ, а не человеком. Но самая распространенная теория: на самом деле ими дистанционно управляет «кожаный» оператор. То ли ему стало плохо, то ли он забыл переключить робота в автономный режим, но оператор снял шлем (Optimus повторил движение его рук), после чего контакт был разорван, робот потерял управление и упал на пол.
Узбекистан против шашлыка
В Узбекистане обычные мангалы могут уступить место технологичным мангалам с фильтрацией дыма. Страна занимает 19-е место по уровню загрязнения воздуха в ежегодном рейтинге World Air Quality Report швейцарской компании IQAir. В ноябре Ташкент накрыл особо густой смог. Президент вынужден был подписать указ «О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте».
Бизнес, который может быть источником дыма и сажи, стали проверять и закрывать. Под удар попали шашлычные и даже традиционные тандырные. Но на рынке быстро появились технологичные мангалы со встроенной системой вытяжки и очистки воздуха. СМИ предполагают, что такие агрегаты могут стать обязательными и для кафе, и для частных пользователей.
Путешествие на край света
Сторонники теории, что Земля на самом деле плоская, а не круглая, могут обогатиться. Бренд Columbia предложил любому желающему дойти (желательно в снаряжении от бренда) до края Земли и вернуться с убедительными доказательствами. Например, с фотографиями места, где Земля заканчивается. Кто это сделает, получит почти все, что есть в офисе Columbia: одежду, технику, манекены и даже чучело бобра.
Такова новая рекламная кампания бренда под названием Expedition Impossible. С одной стороны, это явное высмеивание плоскоземельщиков. С другой, судя по опросам аналитического центра ВЦИОМ, в плоскую Землю верили в 2018 г. 3% россиян, еще 4% не смогли ответить на вопрос о форме планеты. В США с утверждением о плоской Земле согласилось 10% американцев, опрошенных в 2021 г. исследователями Университета Нью-Гэмпшира.
Лазейка для модников
На Fashion Week в Нью-Йорке запрещают изделия из натурального меха. Об этом объявил Совет модельеров Америки (CFDA). Запрет вступает в силу с сентября 2026 г., чтобы дизайнерам не пришлось спешно перешивать коллекции.
Пионером стала Fashion Week в Копенгагене: там натуральный мех под имбарго уже три года, сообщает Marie Claire. Каждый сезон датская столица вводит все новые ужесточения, а ее пример копируют другие города. Из «большой четверки» Недель моды (Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж) первым с мехом распрощался Лондон в 2023 г. А с этого года в Англии нельзя показываться и с предметами из кожи ряда животных, от аллигаторов до змей.
Но для модников Нью-Йорка нашлась лазейка. Мех можно использовать, если он добыт коренными народами в рамках охоты ради собственного пропитания.
Спасибо, папа Трамп!
Сыновья Трампа резко разбогатели после того, как он вернулся в Белый дом, пишет Forbes. Эрик Трамп управляет бизнесом своего отца уже девять лет с зарплатой $3 млн в год, но не владеет долей ни в одном из объектов недвижимости Trump Organization. Но за этот год он стал богаче в 10 раз, его состояние сейчас $400 млн. В основном благодаря криптовалютам.
Эрику принадлежит 7,3% в компании American Bitcoin, которая занимается майнингом и хранением криптовалют. Этот бизнес он основал в феврале 2025 г., его доля оценивается в $160 млн. Еще в $135 млн оценена доля в другом криптопроекте, World Liberty Financial, который Дональд Трамп основал с тремя сыновьями незадолго до выборов в прошлом году.
Бэррон Трамп первый заинтересовался криптовалютами и подтолкнул семью в этот бизнес. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $150 млн, да еще у него есть миллиарды криптомонет, которые пока что заблокированы. После разблокировки они могут принести более $500 млн.
Наконец, Дональд Трамп-младший за год разбогател с $50 млн до $300 млн. Правда, кроме криптовалют немало ему принесли другие бизнесы. Например, сделки c недвижимостью в ОАЭ, Саудовской Аравии и Вьетнаме и доля в инвесткомпании New America Acquisition I Corp, которая вкладывается в американских производителей.
Подпрыгнул – подтянулся
Министры США решили открыть тренажерные залы в аэропортах. Министр транспорта Шон Даффи и министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший устроили соревнование по подтягиваниям прямо посреди аэропорта имени Рейгана. А заодно объявили о выделении $1 млрд грантов, чтобы сделать аэропорты комфортнее.
Среди предлагаемых улучшений – мини-тренажерные залы для путешественников (чтобы тем легче было таскать чемоданы по терминалу, шутят журналисты), детские площадки и зоны для кормления грудью. Последние, кстати, уже есть в большинстве аэропортов согласно требованиям закона от 2021 г.
Даффи давно ломает голову, как сделать перелеты привлекательнее. В прошлом году он призвал туристов нарядно одеваться в полет и соблюдать хорошие манеры. В ответ получил флешмоб, когда путешественники стали летать в пижамах.