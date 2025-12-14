Роботы Илона Маска выдали его секрет: новости, которые вы могли пропустить

Сыновья Трампа резко разбогатели после того, как он вернулся в Белый дом, пишет Forbes. Эрик Трамп управляет бизнесом своего отца уже девять лет с зарплатой $3 млн в год, но не владеет долей ни в одном из объектов недвижимости Trump Organization. Но за этот год он стал богаче в 10 раз, его состояние сейчас $400 млн. В основном благодаря криптовалютам.