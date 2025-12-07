Робот выстрелил в человека: новости, которые вы могли пропустить

На поколение Z сейчас приходится около 8% розничных покупок в США. Аналитики PwC ожидают, что эта доля вырастет до 20% в течение пяти лет. Но цены на жилье, студенческие кредиты, инфляция и безработица заставляют молодежь считать каждый цент. Молодежь выбирает презенты поскромнее, не стесняется дарить сделанное своими руками и не видит ничего зазорного, чтобы положить под елку подержанные люксовые товары. Да и праздновать они предпочитают не в ресторанах, а в семейном кругу. Брендам приходится подстраиваться. Например, косметическая компания E.L.F. держит ценник на большинство товаров ниже $10 – и все это ради зумеров.