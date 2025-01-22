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В России стартовал предзаказ на смартфоны Galaxy S25

Ведомости

В Калифорнии прошла презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S25, гаджеты уже доступны для предзаказа в России, следует из информации на официальном российском сайте Samsung.

В ходе премьеры линейки были представлены три новых устройства – стандартная версия Galaxy S25, модель постарше S25+ и продвинутая S25 Ultra. Все устройства оборудованы новым помощником, разработанным с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В презентации модели сказано, что теперь ИИ не только дополняет уже встроенные функции смартфона, но и может выступать полноценным помощником пользователя. Он запрограммирован предугадывать потребности клиента.

Помимо ИИ-помощника смартфон получил обновленный дизайн, увеличена его производительность, повышен уровень конфиденциальности, а камерный модуль оснащен 10-битным HDR по умолчанию.

3 декабря 2024 г. акции южнокорейской компании Samsung рухнули на фоне введения президентом страны Юн Сок Елем военного положения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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