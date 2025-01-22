В России стартовал предзаказ на смартфоны Galaxy S25
В Калифорнии прошла презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S25, гаджеты уже доступны для предзаказа в России, следует из информации на официальном российском сайте Samsung.
В ходе премьеры линейки были представлены три новых устройства – стандартная версия Galaxy S25, модель постарше S25+ и продвинутая S25 Ultra. Все устройства оборудованы новым помощником, разработанным с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В презентации модели сказано, что теперь ИИ не только дополняет уже встроенные функции смартфона, но и может выступать полноценным помощником пользователя. Он запрограммирован предугадывать потребности клиента.
Помимо ИИ-помощника смартфон получил обновленный дизайн, увеличена его производительность, повышен уровень конфиденциальности, а камерный модуль оснащен 10-битным HDR по умолчанию.
3 декабря 2024 г. акции южнокорейской компании Samsung рухнули на фоне введения президентом страны Юн Сок Елем военного положения.