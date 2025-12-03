В России могут запретить учиться робототехнике на импортном оборудовании
Минпромторг может запретить приобретать импортную образовательную робототехнику. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак во время совещания «Создание единой отечественной образовательной робототехнической платформы» на форуме «Электроника России 2025».
Он объяснил, что робототехника может стать несовместимой между собой, если «наполнить наши школы зоопарком из оборудования», а сейчас школы и университеты в большинстве используют зарубежные технические предметы. По словам Шпака, это сравнимо с обучением IТ-студентов на Windows или Intel. Он назвал такую ситуацию безумием, так как после окончания университета россияне, обученные на зарубежном софте, уезжают за границу.
Замминистра также дал поручение компаниям, которые представляют российскую робототехническую отрасль, а также ассоциациям и университетам. Совместно с соответствующим департаментом Минпромторга они должны сформировать дорожную карту по переводу образовательных программ на отечественную образовательную робототехнику.
11 ноября АО «Корпорация роботов» (входит в ГК «Элемент») объявила о запуске «Национальной антропоморфной платформы». Компании будут заниматься развитием антропоморфных роботов в России. Целью платформы стало преодоление технологического разрыва с мировыми лидерами и формирование фундамента для «завоевания Россией значимой доли» на рынке антропоморфной робототехники, который к 2050 г. превысит $5 трлн.