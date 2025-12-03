В России могут запретить учиться робототехнике на импортном оборудовании

Он объяснил, что робототехника может стать несовместимой между собой, если «наполнить наши школы зоопарком из оборудования», а сейчас школы и университеты в большинстве используют зарубежные технические предметы. По словам Шпака, это сравнимо с обучением IТ-студентов на Windows или Intel. Он назвал такую ситуацию безумием, так как после окончания университета россияне, обученные на зарубежном софте, уезжают за границу.