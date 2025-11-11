Газета
Главная / Технологии /

В России запустят платформу для развития антропоморфных роботов

Ведомости

Российские компании займутся развитием антропоморфных роботов. АО «Корпорация Роботов» (входит в ГК «Элемент») объявила о запуске «Национальной антропоморфной платформы».

Цель платформы – преодоление технологического разрыва с мировыми лидерами и формирование фундамента для «завоевания Россией значимой доли» на рынке антропоморфной робототехники, который к 2050 г. превысит $5 трлн.

«Роботы, подобные человеку, способны интегрироваться в существующую среду без дорогостоящей адаптации инфраструктуры, что призвано радикально повысить производительность и безопасность на производствах, особенно в условиях, опасных для человека», – говорится в сообщении.

В рамках платформы, как ожидаются, будут сотрудничать Центр робототехники «Сбера», «Яндекс Роботикс», АО «НПО «Андроидная Техника», а также «Сколтех» и МФТИ.  

Как отметили в «Корпорации роботов», США и Китай уже инвестируют миллиарды в разработку таких технологий. В частности, в КНР действует программа Made in China 2025 и Robot + Education, которая насчитывает более 200 компаний по разработке антропоморфных роботов.

«Ведомости» писали 17 октября, что компании совместно с университетами создадут «Новую технологическую коалицию» – ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов. Ожидается, что платформа будет полностью создаваться в России на отечественных мощностях. В частности, «Промобот» будет отвечать за промышленную составляющую и технологические платформы, «Дабл ю экспо» – за человеко-машинное взаимодействие.

