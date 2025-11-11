В России запустят платформу для развития антропоморфных роботов

«Ведомости» писали 17 октября, что компании совместно с университетами создадут «Новую технологическую коалицию» – ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов. Ожидается, что платформа будет полностью создаваться в России на отечественных мощностях. В частности, «Промобот» будет отвечать за промышленную составляющую и технологические платформы, «Дабл ю экспо» – за человеко-машинное взаимодействие.