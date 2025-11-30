Ньюйоркцам раздают по $12 000 в крипте: новости, которые вы могли пропустить

Но мир изменился, считает IKEA. Теперь люди покупают онлайн или ищут что-то неподалеку или в центре города. Компания провела ряд экспериментов. Например, открыла в 2019 г. мини-магазин в парижском районе Мадлен. Клиентам не понравилось. Товаров в нем было сильно меньше, чем в традиционной IKEA. А еще люди не привыкли, что планировка IKEA может быть как у обычного магазина, и жаловались, что им трудно найти необходимое. Так что пришлось воссоздать знаменитый икеевский лабиринт в миниатюре. Теперь, учтя все ошибки, IKEA готовится масштабно менять формат.