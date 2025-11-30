Ньюйоркцам раздают по $12 000 в крипте: новости, которые вы могли пропустить

Ньюйоркцам раздают по $12 000 в крипте: новости, которые вы могли пропуститьСкандал в США из-за новой опции в X и борьба любителей кошек с роботакси
На этой неделе стало известно, что жителям Нью-Йорка раздают $12 000 в криптовалюте. У беспилотных такси появился новый противник: кошатники. Дверные ручки от Илона Маска не нравятся регуляторам. Соцсеть X показала, из какой страны пишут блогеры, и спровоцировала скандал. Ikea отказывается от традиций.
Тайное о блогерах стало явным
Новая опция соцсети X (бывший Twitter) спровоцировала громкий политический скандал в США и других странах. Теперь в профиле пользователя можно увидеть страну, из которой он пишет, – для этого нужно нажать на дату регистрации. Если верить X, то многие блогеры не те, за кого себя выдают. Например, блог министерства внутренней безопасности США (DHS) ведут из Тель-Авива (Израиль). Чиновникам пришлось выпустить официальное опровержение, что X ошибся.
Многие сторонники MAGA, как оказалось, живут за пределами США. Например, блог «Армия фанатов Трампа» (Fun Trump Army) с полумиллионом подписчиков. Трамп недавно перепостил одну из его записей. А теперь благодаря новой опции выясняется, что блог ведут из Индии. Как только об этом принялись писать СМИ, автор блога изменил его название на «Индиец, который любит Америку, президента Трампа и Маска».
Подобных примеров множество, и не только в США. Так, у ярых сторонников независимости Шотландии, якобы ее коренных жителей, приложение X установлено в Иране, а в интернет они выходят из Нидерландов (видимо, через VPN). «Журналист» из сектора Газа, судя по данным, пишет из Польши.
Не обязательно речь о пропаганде, отмечают СМИ: большинство подобных аккаунтов подключено к программе монетизации и могут паразитировать на популярных темах, чтобы зарабатывать на просмотрах.
Кошатники против роботакси
Сан-Франциско стал настоящим заповедником для беспилотных роботакси. Здесь работает Waymo от Alphabet, тестировался Cruise, пока GM не закрыла проект, а в ноябре запустился Zoox от Amazon. Но теперь у них появилось мощное антилобби: кошатники.
В конце октября одна из машин Waymo сбила кота. Не простого, а любимчика всего района по кличке KitKat, которого называли «мэр 16-й улицы». Кот каждый день обходил квартал, «общаясь» с людьми и собирая угощения. Скорбящие жители создали ему стихийный мемориал, но на этом не остановились. Теперь они ведут кампанию, чтобы ужесточить правила безопасности для беспилотных такси.
Счастливчики из Гарлема
Что произойдет, если бедному человеку дать $12 000 в криптовалюте? Такой эксперимент биржа Coinbase запустила в нью-йоркских районах Гарлем и Бронкс. Она случайным образом отобрала 160 малообеспеченных людей в возрасте от 18 до 30 лет. В сентябре их стали приучать к бесплатным деньгам, выдавая по $800 в стейблкойнах usdc в месяц. В ноябре участники эксперимента получили на руки сразу $8000, и еще три месяца им будут выдавать снова по $800.
Никаких условий нет. Деньги можно вывести наличными и потратить, можно сохранить, подарить, да хоть начать спекулировать криптовалютами. Организаторам интересно посмотреть, как люди распорядятся свалившимися на них тысячами долларов. А заодно проверить, улучшает ли жизнь людей концепция минимального гарантированного дохода. Эксперимент обойдется где-то в $2 млн, включая орграсходы.
Ikea уже не та
IKEA меняет свою бизнес-модель. Теперь ставка сделана на небольшие городские магазинчики и торговлю онлайн, пишет Financial Times. Когда-то IKEA произвела революцию в мире мебели, заставив покупателей ездить за товарами в отдаленные районы, самостоятельно забирать их, самому везти до дома и собирать собственными руками. Ее огромные загородные магазины, похожие на лабиринты, вошли в классику маркетинга: блуждая по залам в поисках нужного товара, покупатели по пути совершали немало импульсивных покупок.
Но мир изменился, считает IKEA. Теперь люди покупают онлайн или ищут что-то неподалеку или в центре города. Компания провела ряд экспериментов. Например, открыла в 2019 г. мини-магазин в парижском районе Мадлен. Клиентам не понравилось. Товаров в нем было сильно меньше, чем в традиционной IKEA. А еще люди не привыкли, что планировка IKEA может быть как у обычного магазина, и жаловались, что им трудно найти необходимое. Так что пришлось воссоздать знаменитый икеевский лабиринт в миниатюре. Теперь, учтя все ошибки, IKEA готовится масштабно менять формат.
Контрреволюция в автопроме
Илон Маск хотел, чтобы у Tesla были революционные дверные ручки будущего, которые выдвигаются по нажатию, а замки работают от кнопки. Его идеи скопировали автодизайнеры от Америки до Китая. Только в США продается 70 моделей с технологией электродверей. Но теперь регуляторы Китая и Европы намерены поменять стандарты, чтобы любую дверь можно было открыть по старинке, вручную, пишет Bloomberg.
В 2024 г. количество жалоб на электродвери в США выросло на 65%. Во многих случаях из-за севшего аккумулятора или сбоя электроники люди не могли открыть машину снаружи или, что еще хуже, выбраться из нее. Это может быть смертельно опасно. В Америке идет суд с Tesla: ее обвиняют в том, что после аварии Cybertruck в 2024 г. два студента не смогли выбраться из горящего автомобиля и погибли. Автопроизводители устанавливают резервную систему открывания двери вручную. Но ее непросто найти: часто она спрятана под ковриком, под решеткой вентиляции или требуется снять панель отделки двери.