Слишком белый список: что увидели журналисты в Ашхабаде во время визита Путина

Район же города вокруг русского базара, где торгуют люди разных национальностей, – самый оживленный из тех, что мы видели. Говорят, он и один из самых старых в городе, который в современном виде был основан в конце XIX в. На рынке наперебой предлагают попробовать их товар. Предлагают, в частности, икру и рыбу (но их вести в Москву никто не решается), а также сухофрукты и главный местный десерт – дыня в шоколаде. Местные торгуются, но, конечно, не так эмоционально и дерзко, как, например, в Китае, – и никто удерживать тебя за слишком наглую низкую цену не будет. Царящие здесь нормы почти неотличимы скорее от русского Юга.