Слишком белый список: что увидели журналисты в Ашхабаде во время визита Путина

Слишком белый список: что увидели журналисты в Ашхабаде во время визита ПутинаСкакуны и живой рынок разбавили впечатление от пустых улиц города
Президент России Владимир Путин посетил с визитом Туркмению, где выступил на пленарной сессии форума мира и доверия, а также провел несколько двусторонних встреч. Впрочем, даже самая ожидавшаяся из них – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – обошлась без публичных заявлений (но турецкий лидер на следующий день заверил, что переговоры имели успех).
Действительность Туркмении сама по себе не располагает к избыточным речам и активностям вроде бесцельного передвижения по улицам Ашхабада. Праздничная столица отчасти напоминала Москву в разгар пандемии. Но тогда было более многолюдно.
Город поражает не только отточенной до апогея геометрией, но и тем, что в городе-миллионнике на улицах нет людей. Их не было заметно ни в первый день нашего нахождения в Туркмении на пути из аэропорта в гостиницу (но зато было много елочек вдоль ночных дорог с гирляндами очень холодных цветов, которые должны напоминать снег). Считанное количество людей было заметно на улицах и во второй день.
Куда-то едут почти пустые автобусы. Остановки же поделены на две части – зимнюю с обогревом внутри и открытую (летние). Гигантомания находит отражение даже в зданиях вроде ЗАГС и, конечно, в памятниках (выделяется золотой прижизненный памятник на коне Аркадагу – «покровителю» нации, Бердымухамедову-старшему, который сейчас возглавляет высший орган власти Халк Маслахаты, ранее бывшей верхней палатой парламента).
И, конечно, бросается в глаза знаменитое доминирование белого цвета во внешнем облике города. Начиная от аэропорта и заканчивая гостиницей «Ашхабад», в которой на первом этаже создан и пресс-центр. Почти все здания новой части города были построены по решению первого лидера республики Туркменбаши из белого мрамора. Большую часть строили французы. Все автомобили в столице, кроме редких исключений, белого цвета. Несколько лет назад после соответствующего распоряжения второго президента страны Гурбангулы Бердымухамедова приходилось перекрашивать все остальные.
Взгляд на город с высокого этажа гостиницы вселяет чувство растерянности: что делать гостям, куда идти? Как нельзя кстати пришлись молодые хорошо подготовленные волонтеры. Общение с ними развеивает миф о том, что спустя более 30 лет после распада СССР в Туркмении русским хорошо владеют единицы.
Изначально предполагалось, что нам покажут остатки старого города. Но вскоре выяснилось, что в праздники так программу не выстроить. Тогда организаторы решили продемонстрировать журналистам специальную выставку, которая проводилась в огромном здании Торгово-промышленной палаты (ТПП) ко Дню нейтралитета. Дольше всего задержались на уличной части, где были представлены лучшие скакуны страны. Там были и победитель конкурса красоты среди жеребцов, а еще потрясающий голубоглазый конь-альбинос. Щенки пастушьих собак алабаи – национальное достояние Туркмении – мирно и мило спали.
Строгая выверенность коснулась и высаженных через дорогу от здания ТПП саженцев, которые ровными рядами уходили к горизонту. К слову, условия для любой растительности в Туркмении не самые оптимальные – страну на 70% покрывает пустыня Каракумы.
На крыше почти каждого здания в новом квартале – вывески иностранных компаний – Kia Motors, Toyota, даже где-то мелькает российский ювелирный массовый бренд. Но практически нет вывесок чего-то более житейского вроде продуктовых магазинов. Нас заверили, что магазинов шаговой доступности много в подвальчиках домов, но в наружной рекламе они не нуждаются – о них и так все знают.
Архитектура некоторых зданий административного центра по своей форме и с куполами небесно-синего цвета до боли напоминает Астану, но здесь больше лоска.
На стенах домов нет кондиционеров (хотя Туркмения – самая жаркая страна Средней Азии), электричество стараются экономить. Жителям запрещено курить на улицах, и потому курящим россиянам приходилось искать способы делать это максимально не вызывающим способом. Многое понятно интуитивно. Единообразие – часть системы. Например, одинаковые бордовые платья у всех студенток страны и похожие платки у женщин постарше (но не никабы ).
В официальной газете «Нейтральный Туркменистан», к слову, на первой полосе помимо программной статьи с крупным портретом президента Сердара Бердымухамедова-младшего письмо с теплыми пожеланиями его отцу от «всех жителей азербайджанского Физули» (вернулся после карабахской войны 2020 г. под контроль Баку. – «Ведомости») и статья о туркмено-татарстанском сотрудничестве. На последней странице – важное предупреждение: газ требует осторожности.
Говорят, раньше газ – ресурс, от которого зависит стабильность экономики страны – был и для жителей бесплатным, а теперь они платят за него всего около 20 манатов в год (меньше 500 руб. по официальному курсу). Утверждается, что в стране находится много места турецкому бизнесу и китайским туристам.
Район же города вокруг русского базара, где торгуют люди разных национальностей, – самый оживленный из тех, что мы видели. Говорят, он и один из самых старых в городе, который в современном виде был основан в конце XIX в. На рынке наперебой предлагают попробовать их товар. Предлагают, в частности, икру и рыбу (но их вести в Москву никто не решается), а также сухофрукты и главный местный десерт – дыня в шоколаде. Местные торгуются, но, конечно, не так эмоционально и дерзко, как, например, в Китае, – и никто удерживать тебя за слишком наглую низкую цену не будет. Царящие здесь нормы почти неотличимы скорее от русского Юга.
Возвращаемся с трехчасовой экскурсии в пресс-центр в момент, когда очень длинное заседание форума мира и доверия, проходившего в 30-летнюю годовщину закрепления Генассамблеей ООН принципа нейтралитета Туркмении, продолжается параллельно двусторонним встречам российского президента, которого встретили на очень серьезном уровне.
Саммит в это время модерирует на русском языке Бердымухамедов-старший. Он передает слово генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. А еще и после просмотра в гостинице одного из европейских каналов достраивается картинка: нейтралитет во внешней политике Туркмении – принцип, за который здесь крепко держатся.