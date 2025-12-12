Путин провел переговоры с четырьмя лидерами иностранных государств

Во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин отметил, что регулярно контактирует с коллегой. Он напомнил, что в начале 2025 г. страны подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что в 2024 г. объем торговли между государствами увеличился на 13%, а за первые три квартала 2025 г. – еще на 8%.