Путин провел переговоры с четырьмя лидерами иностранных государств

Путин провел переговоры с четырьмя лидерами иностранных государствРоссийский президент встретился с коллегами из Туркмении, Ирана, Турции и Ирака
В Туркмении завершился визит президента РФ Владимира Путина. Он прилетел в Ашхабад в ночь на 12 декабря для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
«Ведомости» собрали информацию о встречах, которые провел российский лидер во время поездки в Туркмению.
Россия и Туркмения
После пленарного заседания форума состоялись переговоры Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский глава государства поблагодарил коллегу за приглашение и поздравил с 30-летним юбилеем нейтралитета страны. Он подчеркнул, что такая политика позволяет стабилизировать ситуацию в регионе и создать условия для развития двусторонних отношений в том числе с Россией. Путин сказал, что говорит об этом «с удовлетворением».
По словам президента РФ, связи Москвы и Ашхабада становятся доверительными в сфере политических взаимоотношений, а экономика становится все более диверсифицированной.
«Ваше участие в этом Международном форуме свидетельствует о вашей приверженности делу укрепления мира, доверия и взаимопонимания», – сказал, в свою очередь, президент Туркмении.
Россия и Иран
Во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин отметил, что регулярно контактирует с коллегой. Он напомнил, что в начале 2025 г. страны подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что в 2024 г. объем торговли между государствами увеличился на 13%, а за первые три квартала 2025 г. – еще на 8%.
По словам президента РФ, Москва и Тегеран работают над совместными ключевыми проектами, например строительством АЭС «Бушер», развитием инфраструктуры, включая международный транспортный маршрут «Север – Юг». Государства также продолжают обсуждение сотрудничества в газовой сфере и энергетике, продвигают сельскохозяйственные инициативы.
Пезешкиан также подчеркнул намерение Ирана «претворить в жизнь» все положения документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Россия и Турция
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стороны обсудили желание Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ. Главы государств поделились мнениями по вопросу конфликта на Украине, а также по региональным и международным делам.
По данным Кремля, в ходе встречи лидеры стран отметили, что многоплановость отношений России и Турции, особенно в торгово-экономической области, помогают противостоять давлению третьих стран. Позднее к президентам для разговора присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
Россия и Ирак
В ходе поездки в Туркмению Путин также встретился с президентом Ирака Абдулом Рашидом. По словам российского лидера, страны связаны очень глубокими, давними отношениями, причем, несмотря на «бурные события в регионе», позитивные связи Москвы и Багдада сохранялись всегда.
Путин отметил, что ситуация в регионе требует консультаций между странами. Он подчеркнул, что Россия выступает за территориальную целостность Ирака и поддерживает усилия властей государства по стабилизации ситуации.
Рашид также напомнил, что «большое количество иракских инженеров проходили подготовку в российских вузах». Он отметил рост числа посещений между государствами. Рашид подчеркнул, что Ирак нуждается и в технологиях, которые развиваются в России, в том числе в области машиностроения, инфраструктуры, сельского хозяйства.