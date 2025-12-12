Путин провел встречу с президентом Ирака в Туркмении

На полях форума он также провел встречи с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. С последним Путин обсудил намерение Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ, а также украинское урегулирование и другие вопросы геополитики.