Путин провел встречу с президентом Ирака в Туркмении
В ходе поездки в Туркмению президент РФ Владимир Путин встретился со своим коллегой из Ирака Абдулом Рашидом. Об этом сообщает Кремль.
Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
На полях форума он также провел встречи с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. С последним Путин обсудил намерение Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ, а также украинское урегулирование и другие вопросы геополитики.