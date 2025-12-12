Газета
Главная / Политика /

Путин провел встречу с президентом Ирака в Туркмении

Ведомости

В ходе поездки в Туркмению президент РФ Владимир Путин встретился со своим коллегой из Ирака Абдулом Рашидом. Об этом сообщает Кремль.

Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

На полях форума он также провел встречи с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. С последним Путин обсудил намерение Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ, а также украинское урегулирование и другие вопросы геополитики.

