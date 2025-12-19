Почему Дональд Трамп решил по-крупному вооружить Тайвань

При этом жесткость военных и экономических мер Пекин будет дозировать, соотнося последствия эскалации с задачей не сорвать широкую повестку с Вашингтоном и не подтолкнуть Тайбэй к более тесной военной интеграции с США, уверен Денисов. В военной плоскости акцент будет сделан на ускоренном наращивании потенциала вокруг Тайваня и корректировке оперативного планирования НОАК с учетом того, что остров и дальше будет насыщаться американскими системами. Полностью предотвратить поставки вооружений Тайваню Китай не может, но он способен повышать политическую и экономическую цену таких решений для США, пытаться ограничивать масштаб и частоту будущих сделок, а также учитывать их в своих военных расчетах. При этом публичность американского процесса согласования поставок работает на Пекин, так как это предоставляет данные о появлении на острове новой военной техники, заключает Денисов.