Почему Дональд Трамп решил по-крупному вооружить Тайвань

Почему Дональд Трамп решил по-крупному вооружить ТайваньОн пытается сохранить выгодный для США баланс сил в Азии
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню по линии иностранных военных продаж оружия на общую сумму $11,1 млрд. Это самая крупная единовременная сделка в истории американо-тайваньских отношений. Соответствующие пресс-релизы опубликованы на официальном сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA) при министерстве обороны. На указанную сумму остров закупит реактивные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые комплексы Javelin, беспилотники, противокорабельные ракеты «Гарпун», а также прочее оборудование.
«Соединенные Штаты продолжают оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны и быстром наращивании мощной сдерживающей мощи и использовании преимуществ асимметричной войны», – говорится в заявлении МИД Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что США «ни с чем не считаясь» нарушили принцип «одного Китая» (доктрина, согласно которой есть только одно китайское государство, частью которого является и Тайвань) и три китайско-американских совместных коммюнике (1972, 1979, 1982 гг. – закрепили принцип «одного Китая» и сокращение поставок оружия Тайваню). По словам чиновника, это решение администрации Трампа наносит серьезный ущерб суверенитету Китая и посылает серьезный неверный сигнал сепаратистским силам. С связи с этим он призвал США соблюдать вышеупомянутые принципы и «немедленно прекратить опасный акт вооружения Тайваня».
На момент сдачи текста в номер документы по поставкам находились на формальной стадии утверждения в конгрессе США. Законодатели могут одобрить поставку или попытаться ее заблокировать. И республиканцы, и демократы придерживаются практически идентичных взглядов по поводу поддержки обороноспособности острова.
В военном бюджете США на 2026 финансовый год (превышает $1 трлн) предусмотрено до $1 млрд на развитие военно-стратегического сотрудничества с Тайванем. Одновременно с этим Тайбэй пытается принять дополнительный бюджет в $40 млрд на перевооружение, рассчитанный на восемь лет. Но инициатива пока блокируется оппозицией.
Трамп еще в свое первое президентство усиливал военную поддержку Тайваня. Согласно открытым данным, с 2017 по 2021 г. он поддержал 20 поставок на общую сумму до $20 млрд. Для сравнения: с 2009 по 2017 г. его предшественник Барак Обама поддержал 17 поставок на общую сумму более чем $12 млрд. В ноябре 2025 г. Трамп уже одобрил поставку вооружений на $330 млн.
Трамп и его администрация исходят из того, что необходимо избежать резкой эскалации, а заодно послать Китаю сигнал о повышении потенциальных издержек силового сценария возвращения острова Пекином, что должно сохранить статус-кво в регионе, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Алексей Степанов. На этом фоне сделка на $11,1 млрд выглядит как демонстративно серьезный шаг. Тайбэй интерпретирует это как очередное подтверждение американских обязательств в сфере безопасности. Но эксперт подчеркнул, что это не гарантирует прямое и однозначное обещание США «воевать за Тайвань». В отличие от Байдена, который публично формулировал готовность к вмешательству, Трамп избегает прямой гарантии, сохраняя стратегическую неопределенность.
С точки зрения руководства КНР, рекордный пакет на $11,1 млрд – скорее политический сигнал поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона, чем фактор, способный радикально изменить баланс сил в Тайваньском проливе, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. По этой причине китайская реакция будет выстроена прежде всего в политической плоскости. Стоит учитывать, что практическая реализация поставок – долгий бюрократический процесс и у Пекина достаточно времени, чтобы калибровать свой ответ, в том числе ориентируясь на общую ситуацию в отношениях с США. Санкционный инструментарий по тайваньским поставкам существует и неоднократно применялся Пекином, напоминает Денисов. Прекращение или заморозка военных контактов с США также использовались как мера давления, но логика и поводы шире, чем реакция на конкретные поставки вооружений. В частности, такие меры КНР применила после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
При этом жесткость военных и экономических мер Пекин будет дозировать, соотнося последствия эскалации с задачей не сорвать широкую повестку с Вашингтоном и не подтолкнуть Тайбэй к более тесной военной интеграции с США, уверен Денисов. В военной плоскости акцент будет сделан на ускоренном наращивании потенциала вокруг Тайваня и корректировке оперативного планирования НОАК с учетом того, что остров и дальше будет насыщаться американскими системами. Полностью предотвратить поставки вооружений Тайваню Китай не может, но он способен повышать политическую и экономическую цену таких решений для США, пытаться ограничивать масштаб и частоту будущих сделок, а также учитывать их в своих военных расчетах. При этом публичность американского процесса согласования поставок работает на Пекин, так как это предоставляет данные о появлении на острове новой военной техники, заключает Денисов.