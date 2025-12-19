В КПРФ хотят реформировать Конституционный суд

В КПРФ хотят реформировать Конституционный судАвторы законопроекта предлагают сразу несколько изменений
Фракция КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым 18 декабря внесла масштабный законопроект, предлагающий пересмотр функционала Конституционного суда (КС), ссылаясь на утрату им независимости. Коммунисты в качестве аргумента приводят то, что 2024 г. почти 99% обращений в КС были отклонены. В качестве примера приводится отказ в рассмотрении запроса группы депутатов по пенсионной реформе 2018 г.
Коммунисты предлагают несколько изменений. Например, вместо пожизненного назначения на должность судьи КС установить шестилетний срок с возможностью неограниченного переизбрания. Из законодательства хотят исключить норму, обязывающую проводить проверку вопроса, выносимого на референдум, на соответствие Конституции. Также инициатива прямо запрещает КС заменять законодателя, в том числе устанавливать так называемое «временное правовое регулирование».
При этом депутаты предложили вернуть судьям право публично обнародовать свои особые мнения по рассмотренным делам, что было ограничено в 2020 г. Накануне, во время прощальной речи представитель правительства в КС Михаил Барщевский также он выразил сожаление из-за прекращения публикации особого мнения судей: «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки».
Предлагается восстановить институт ежегодного послания КС Федеральному собранию о состоянии конституционной законности. Такая норма содержалась в ст. 100 Конституции и профильном законе до 2020 г. Указывалось, что депутаты и сенаторы могут собираться совместно для заслушивания посланий президента, КС и выступлений руководителей иностранных государств – теперь там упомянут только глава российского государства.
В пояснительной записке коммунисты также обращают внимание на проблему неисполнения решений КС, указывая, что десятки его постановлений остаются нереализованными годами, а их формулировки носят чрезмерно категоричный и обязывающий характер для парламента.
Еще в 2013 г. законопроект о послании «в целях предупреждения случаев неисполнения судебных актов КС РФ и повышения эффективности законодательного процесса» вносил сенатор Анатолий Лысков. Тогда он пытался прописать процедуру коммуникаций суда и парламента, отмечая также, что с момента принятия Конституции в 1993 г. КС депутаты и сенаторы ради его послания не собирались ни разу.
Накопилось много серьезных проблем, утверждает один из авторов инициативы – Юрий Синельщиков. По его словам, внутри суда сформировалось очень сплоченное сообщество, а возможности для несогласия фактически исчезли.
По словам Синельщикова, за последние 15 лет КС ни разу не рассмотрел по существу обращения депутатов. Поэтому возникла необходимость предусмотреть механизм пересмотра решений КС, утверждает депутат. Ряд постановлений КС невозможно исполнить, но формальной процедуры признания таких решений несостоятельными не существует, заключил соавтор инициативы, утверждает он.
Некоторые предложения выглядят чересчур жесткими, в частности идеи преодоления правовых позиций КС, говорит адвокат Максим Сикач. При этом Сикач рассматривает инициативу как попытку вернуть более демократичные начала в работе суда через обязательное рассмотрение депутатских запросов, возвращение особых мнений и большую открытость судей.
Критика КС закономерна из-за завышенных общественных ожиданий, считает кандидат юридических наук, доцент РГУП им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова. По ее мнению, предложения КПРФ затрагивают как принцип окончательности решений КС, так и изменения, накопившиеся в статусе суда с начала 2000-х гг. Часть инициатив – например, открытость особых мнений судей – носит политический характер, другие, включая ограниченные сроки полномочий с переназначением, могут ослаблять независимость судей, утверждает эксперт.
«Ведомости» направили запрос в КС с просьбой дать оценку законопроекту.