ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% россиян

19 декабря в 12:00 мск в прямом эфире выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. По данным на 18 декабря, в адрес программы поступило около 2 млн обращений. Люди отправляют их по телефону, через мессенджер Max, через социальные сети «Одноклассники» и «В контакте», через сайт «Москва – Путину», через MMS-сообщения и через приложение.