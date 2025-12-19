ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% россиянОпрос показал, что работу президента одобряют 77,9% респондентов
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 81,4% – за неделю показатель вырос на 0,9 п. п. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного с 8 по 14 декабря.
Деятельность главы государства одобряют 77,9% респондентов, что на 1,4 п. п. больше, чем неделей раньше. Положительную оценку работе премьер-министра Михаила Мишустина дали 50,4% опрошенных (+2,5 п. п.), работе правительства – 48,3% (+2,0 п. п.).
Мишустину доверяют 60,2% участников опроса (+1,3 п. п.). Уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 32,8% (-1,0 п. п.), председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 29,9% (-0,3 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9% (+0,8 п. п.), руководителю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,7% (+0,8 п. п.).
Поддержка партии «Единая Россия» достигла 36,0% (+1,7 п. п.). ЛДПР поддерживают 10,2% респондентов (0,0 п. п. за неделю), КПРФ – 9,1% (-0,1 п. п. за неделю), «Новых людей» – 8,2% (-0,1 п. п. за неделю), «Справедливую Россию» – 5,4% (-0,2 п. п. за неделю). Опрос проходил среди выборки из 1600 респондентов методом телефонного интервью.
Схожие данные приводит и фонд «Общественное мнение». По результатам опроса, проведенного с 12 по 14 декабря среди 1500 россиян, президенту доверяют 78% граждан, а 81% считает, что он работает хорошо. Работу правительства положительно оценили 54% опрошенных (+1 п. п.), деятельность Мишустина – 58% (без изменений). Поддержка «Единой России» составила 42% (+1 п. п.), ЛДПР – 10% (-1 п. п.), КПРФ – 8% (без изменений), «Справедливой России» – 4% (+1 п. п.), «Новых людей» – 4% (без изменений).
19 декабря в 12:00 мск в прямом эфире выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. По данным на 18 декабря, в адрес программы поступило около 2 млн обращений. Люди отправляют их по телефону, через мессенджер Max, через социальные сети «Одноклассники» и «В контакте», через сайт «Москва – Путину», через MMS-сообщения и через приложение.