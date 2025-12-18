В адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 2 млн обращений
В адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря, поступило 2 млн обращений, сообщил Кремль в Max.
Больше всего обращений поступило по звонку – 918 000. Граждане задали 328 000 вопросов через мессенджер Max и 238 000 – через социальные сети «Одноклассники» и «В контакте». 83 000 вопросов поступило через сайт «Москва – Путину», 67 000 – через MMS-сообщения, 25 000 – через приложение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 16 декабря говорил, что с помощью необходимого инструментария вопросы граждан, адресованные Путину, анализируются почти в режиме онлайн. По словам Пескова, вопросов поступает «очень много».
Песков также подчеркнул, что в 2025 г. количество обращений по теме здравоохранения снизилось, но остается много вопросов, касающихся социальной сферы. По его словам, Путин внимательно изучает обращения граждан, которые поступили в преддверии прямой линии.