Матвиенко словами too much охарактеризовала расценки на госпитализацию собак

Матвиенко словами too much охарактеризовала расценки на госпитализацию собакНа фоне позиционирования Госдумы на теме усыпления псов СФ пытается занять противоположную повестку
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на пленарном заседании, состоявшемся перед прямой линией президента России Владимира Путина, неожиданно подняла вопрос дороговизны госпитализации собак. «Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 000 [руб.]. Другая клиника – 70 000, это уже похуже. Говорят: «Не хотите – забирайте собаку», – сказала Матвиенко. По ее мнению, такие цены связаны с тем, «что нет конкуренции ветеринарных клиник»: «Их недостаточно, чтобы охватить всех».
«Я говорю с реальных слов: у моих знакомых заболела собака, двое суток пролежала – 180 000. Ну это же недоступно для людей. А те, кто не сможет собаку больную отправить [на госпитализацию], ну она просто пропадет. Ну жалко собак, и невозможно такое отношение», – заявила спикер СФ. Она поручила комитетам по сельскому хозяйству и по социальной политике «провести анализ наличия ветеринарных клиник».
«Коллеги, ну это не дело. Ну далеко не все, так мягко скажу, могут позволить себе вылечить свою собаку. Давайте посмотрим. Может быть, создать условия благоприятные для клиник. Либо государственные клиники – чтобы была конкуренция. Ну немыслимо просто. Можете проверить мою информацию – она достоверная – и потом проинформировать. <...> Я очень люблю собак, я переживаю всегда. Ну так нельзя. Too much (слишком. – «Ведомости»). Ну то есть запредельные расценки», – сказала Матвиенко. Профильные комитеты СФ должны до конца февраля представить ей записку, «сколько клиник, почему так дорого».
В Москве и области есть квалифицированные ветеринары и клиники, где расценки на госпитализацию в несколько раз ниже, говорит сотрудница монопородного питомника венгерских выжл «Шилла лайн» Татьяна Дворянчикова. По ее словам, средний чек составляет 20 000 руб. в сутки, «если это срочный или тяжелый случай».
«Есть клиники, где действительно такие цены [как назвала Матвиенко], скорее всего, они в тех районах, где владельцы [собак] могут себе такое позволить», – добавила Дворянчикова.
Спор депутата и сенатора
В регионах стоимость госпитализации собаки за сутки точно выше размера средней зарплаты, говорит директор благотворительной организации «Верность» (занимается реабилитацией животных) из Ярославля Елена Афрова. «Некоторым не по карману услуги ветеринарного врача. А волонтерам, которые каждый день спасают животных с улиц, выхаживают, кормят, лечат, приходится особенно непросто – они вынуждены постоянно искать финансирование на десятки, а то и сотни животных», – констатирует она.
Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова отмечает, что в последнее время лекарства, расходники и специальный корм для животных выросли в цене. «Меня, как собачницу, или, как говорят мои друзья, собаконутую, радует, что спикер думает о госпитализации собак. <...> Но тут еще один вопрос, как бы это не использовали в качестве аргумента в большой битве зоозащитников и их противников в вопросе усыпления бездомных животных», – сказала она. По мнению Соколовой, слова Матвиенко могут использовать недобросовестные комментаторы в оправдание усыпления – «типа содержание и лечение обходится бюджету слишком дорого».
Цены на пребывание животных в стационаре варьируются в широких пределах, но держатся на уровне себестоимости, сообщили в Национальной ветеринарной палате в ответ на запрос «Ведомостей». «В среднем от 1000 до 25 000 руб. в день и более в отделениях интенсивной терапии. Стоимость зависит от причины госпитализации: послеоперационный уход, консервативное лечение, реанимационные мероприятия и т. д. Также к стоимости добавляются дополнительные услуги – оперативные вмешательства, специализированная диагностика и анализы, что может существенно увеличивать сумму», – говорится в ответе.
В палате отметили также, что ветеринарная помощь мелким домашним животным не субсидируется государством или ОМС, все коммерческие клиники работают на самообеспечении. «Оборудование для оказания квалифицированной помощи приобретается за собственные средства по рыночным ценам. В отделениях стационарного лечения персонал работает с высокой нагрузкой, круглосуточно. Работа требует высокой квалификации и постоянного обучения. Эти люди должны получать достойную оплату. Эти факторы делают стационарное лечение достаточно затратным», – отмечается в ответе Национальной ветеринарной палаты.
Возможно, на фоне того, что Госдума скорее позиционируется на теме отлова и опасностей от собак, СФ пытается занять противоположную позицию – хотя принимаемые Думой законы обычно утверждает, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.