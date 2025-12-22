Матвиенко словами too much охарактеризовала расценки на госпитализацию собак

«Коллеги, ну это не дело. Ну далеко не все, так мягко скажу, могут позволить себе вылечить свою собаку. Давайте посмотрим. Может быть, создать условия благоприятные для клиник. Либо государственные клиники – чтобы была конкуренция. Ну немыслимо просто. Можете проверить мою информацию – она достоверная – и потом проинформировать. <...> Я очень люблю собак, я переживаю всегда. Ну так нельзя. Too much (слишком. – «Ведомости»). Ну то есть запредельные расценки», – сказала Матвиенко. Профильные комитеты СФ должны до конца февраля представить ей записку, «сколько клиник, почему так дорого».