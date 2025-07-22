За кормление бездомных животных и препятствование их отлову введут штрафы

За кормление бездомных животных и препятствование их отлову введут штрафыОни могут варьироваться от 3000 до 50 000 рублей
Депутаты Госдумы предложили штрафовать граждан и организации за кормление бездомных животных в определенных местах, а также воспрепятствование их отлову. Пять законопроектов с новыми нормами обсуждались на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. Тексты инициатив есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердили три источника в Госдуме. Законопроекты могут внести в нижнюю палату на этой неделе, их авторами станут представители всех фракций.
Изменения предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными и Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии предложили запретить кормление животных без владельцев рядом с больницами, санаториями и аптеками, а также организациями культуры, социального обслуживания, образования, на территориях детских и спортивных площадок. Этот список регионы могут пополнить на свое усмотрение. За нарушения предполагаются штрафы. Физлица заплатят от 3000 до 5000 руб., должностные лица – от 5000 до 15 000 руб., а юрлица – от 30 000 до 50 000 руб.
Гражданам и организациям также запретят препятствовать работе специалистов, которые занимаются отловом бездомных животных. За нарушение положены штрафы точно такого же размера, как и за кормление животных в неположенном месте. Кроме того, аналогичные штрафы грозят в случае, если физические, юридические и должностные лица не сообщают в уполномоченный орган власти о бездомных животных без меток, находящихся на их территории, и не обеспечивают доступ для их отлова.
Один из авторов инициативы – замглавы думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что при создании законопроекта авторы опирались на опыт регионов. В некоторых субъектах, которые он не назвал, вопрос с подкармливанием бездомных животных уже отрегулирован: например, введен запрет на их кормление на территории жилых домов. Нынешняя версия документа говорит об ограничении кормления в первую очередь на детских и спортивных площадках, объектах культуры и других социально важных объектах. «Если не прикармливать животных, то они и не будут находиться на территории этих объектов. В таком случае не повысится и уровень их агрессии», – считает Спиридонов. Он уточнил, что сейчас авторы дорабатывают текст инициативы, чтобы понять, нужно ли прописывать в самом законопроекте, что речь идет именно о собаках, или эти детали будут закреплены в подзаконных актах правительства.
Другой автор инициативы – замглавы думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия») подчеркнул, что рабочая группа не ставит целью борьбу с зооактивистами. При этом стоит указать: если муниципальные службы проводят отлов в установленных зонах, препятствовать этому нельзя. «Сейчас за такое вмешательство нет санкций, поэтому мы предлагаем ввести штрафы. Если есть желание защитить животное, то пожалуйста: возьмите его из приюта, приведите домой, кормите. Мы будем только рады, если это будет ваше животное, но вы будете за него нести ответственность», – отметил он.
В среднем 25%
По оценке организаций, в России у 3,6 млн животных нет хозяев. Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000)
Самокиш указал на другую проблему, когда некоторые предприниматели содержат собак на стройках, лесопилках или промзонах. Когда объект закрывается, животные остаются бесхозными, размножаются и могут угрожать людям. Чтобы это пресечь, авторы инициативы предлагают владельцам таких территорий либо обратиться в службу отлова, либо официально оформить животных как своих – обеспечить содержание, кормление и надлежащий уход. «Что касается «войны с бабушками», кормящими голубей, – таких планов у нас нет. Да, голуби тоже распространяют разные заболевания, но, по крайней мере, они никого не загрызают заживо», – отметил Самокиш.
Животных не нужно кормить на территориях определенных учреждений, соглашается директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. Вместе с этим она сомневается, что предложенные инициативы действительно подействуют. «Искоренить из нашего менталитета доброе отношение к слабым никому еще не удалось», – отмечает Сафонова. По ее словам, нужно сосредоточиться на том, чтобы в местах, где люди подкармливают животных, были чистота и порядок.
Если говорить об отлове, все граждане должны понимать, что есть официальные специалисты, которые работают по закону, а есть черный сектор, пояснила Сафонова. Первые придерживаются утвержденных механизмов, включая систему «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат», в то время как задача вторых – «отловить и уничтожить животное», рассказала она. Как отметила директор фонда, прежде чем отдавать животное ловцу, гражданин имеет право запросить, какую организацию представляет специалист и куда отвезут кошку или собаку. Ловец, в свою очередь, обязан сообщить эту информацию, заключила Сафонова.