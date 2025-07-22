За кормление бездомных животных и препятствование их отлову введут штрафы

россиян подкармливают бездомных собак и кошек, когда видят их на улице, говорится в исследовании благотворительного фонда «Ника» и Центра изучения питания и благополучия животных от апреля 2025 г.

По оценке организаций, в России у 3,6 млн животных нет хозяев. Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000)