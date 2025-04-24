Правительство спустя месяц ответило Госдуме по поводу бездомных животных

Сроки исполнения поручений

В письме Григоренко говорится, что было поручение президента от 2021 г. о том, что в законодательство нужно внести изменения, которые будут обеспечивать безопасность и интересы граждан при обращении с животными. Президентом даны указания правительству рассмотреть предложения Следственного комитета об исключении возможности причинения животными вреда человеку. Кроме того, правительство во исполнение поручений президента от февраля 2025 г. должно подготовить предложения по обеспечению возможности предоставления некоммерческим организациям земельных участков на льготных условиях для размещения приютов для животных. Сроки исполнения по этим поручениям – до 9 января 2026 г.