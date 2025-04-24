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Правительство спустя месяц ответило Госдуме по поводу бездомных животных

Белый дом явно не форсирует поддержку инициативы об умерщвлении собак
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Вячеслав Володин наконец получил ответ от главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко на депутатский запрос по поводу работы правительства над законодательством об обращении с животными
Вячеслав Володин наконец получил ответ от главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко на депутатский запрос по поводу работы правительства над законодательством об обращении с животными / Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуму поступил ответ Белого дома на обращение депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросам соблюдения прав граждан при обращении с животными. Оно было отправлено нижней палатой 18 марта 2025 г. незадолго до отчета правительства. Ответ был отправлен в адрес Госдумы за подписью вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко ровно месяц спустя, 18 апреля, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Соавтор законопроекта, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) подтвердила «Ведомостям» поступление письма из Белого дома.

Думцы 18 марта не выдвигали юридически обязывающих требований к премьер-министру (формат коллективного обращения их и не предполагает), но обозначали важность решения проблем с животными «в целях обеспечения безопасности граждан», ссылаясь на соответствующие просьбы людей. Они просили представить позицию Белого дома по этим вопросам. Из представленной позиции, правда, не следует, что правительство является очевидным сторонником или противником идеи депутатов об умерщвлении бездомных собак.

Поводом для негодования депутатов в обращении 18 марта стало то, что Белый дом не выслал положительного заключения на внесенный группой из 24 депутатов и поддержанный спикером Вячеславом Володиным законопроект об умерщвлении бездомных собак. Первое чтение инициативы перенесли с 19 марта на неопределенный срок, как раз ссылаясь на отсутствие позиции правительства. При этом против законопроекта выступил Минюст, критически высказывались в экспертном и государственно-правовом управлении президента (см. «Ведомости» от 17 и 18 марта).

Григоренко отмечает в своем ответе: регионы могут сами определять перечень мероприятий, связанных с бездомными животными.

Кроме того, при принятии решений важно учитывать судебную практику, поскольку в трех субъектах РФ обжалуются законы, где предполагалось умерщвление бездомных животных (Якутия, Бурятия и Магаданская обл.). А Конституционный суд (КС) высказался об этом как экстраординарной мере, напомнили в правительстве. Основаниями для эвтаназии бездомных животных в приютах станет нападение собаки на человека, немотивированная агрессия, наличие у животного возбудителя опасной болезни, а также необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, говорил председатель КС Валерий Зорькин.

80 регионов

кроме Ингушетии, Пермского края, Тверской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняли меры по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан, следует из письма Григоренко

В обращении Госдумы от 18 марта было отмечено «неисполнение правительством» поручений президента по вопросам обращения с животными, в том числе без владельцев. Минприроды сейчас проводит работу по синхронизации исполнения всех поручений президента в области обращения с животными «в рамках подготовки разработанных» ведомством законопроектов. 

Для организации «оперативной работы» даже разработана дорожная карта по этим вопросам. В профильном ведомстве действует рабочая группа по этой теме. Григоренко предложил Госдуме направить свои предложения по актуализации «состава представителей палаты» в этой группе. 

Доработанные законопроекты в области обращения с животными, как следует из письма Белого дома, предоставляют новые полномочия субъектам РФ. Это повлечет дополнительную нагрузку как на бюджеты регионов, так и на граждан и организации, сказано в письме в адрес Госдумы. Это обстоятельство «требует проведения дополнительных согласований подготовленных инициатив с заинтересованными ведомствами», отметили в Белом доме. 

Сроки исполнения поручений

В письме Григоренко говорится, что было поручение президента от 2021 г. о том, что в законодательство нужно внести изменения, которые будут обеспечивать безопасность и интересы граждан при обращении с животными. Президентом даны указания правительству рассмотреть предложения Следственного комитета об исключении возможности причинения животными вреда человеку. Кроме того, правительство во исполнение поручений президента от февраля 2025 г. должно подготовить предложения по обеспечению возможности предоставления некоммерческим организациям земельных участков на льготных условиях для размещения приютов для животных. Сроки исполнения по этим поручениям – до 9 января 2026 г.

Собеседник, близкий к администрации президента, раскритиковал думские методы решения проблемы с бездомными животными не через мотивацию к созданию приютов и вакцинацию и стерилизацию, а через убийство животных. Когда весной Дума инициировала обсуждение этой темы – спровоцировала в регионах акции защитников животных, говорит он. 

Останина заявила «Ведомостям», что после майских праздников депутаты будут требовать заключение правительства на их законопроект, чтобы сдвинуть процесс. Коммунистка говорит, что результаты деятельности рабочей группы при Минприроды сейчас не видны и депутатам предстоит готовить собственные законопроекты для внесения в Госдуму, поскольку предложенные сроки работы над поручениями президента им не нравятся. 

«Нас усыпляющая позиция не устраивает», – сказала она.

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