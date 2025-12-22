Как живет тесная зимняя столица Египта Каир и зачем они с Москвой друг другу

Как живет тесная зимняя столица Египта Каир и зачем они с Москвой друг другуДля России арабская страна – ворота и в Африку, и на Ближний Восток
Кортеж мчится в центр от одной из каирских гостиниц «Мариотт» утром 19 декабря к месту встречи министров иностранных дел России и Египта Сергея Лаврова и Бадра Абдельати. Переговоры сопредседателей большой российско-африканской встречи происходят вскоре после дневного намаза в доме приемов МИД Египта, опрятном здании с аляповатыми колоннами и лепниной колониального стиля. Оно стоит у знаменитой со времен революции 2011–2013 гг. площади Тахрир.
Нищета и блеск Каира
Каир по ощущениям втрое выше и вдвое больше Багдада. Он напоминает антиутопичный город киберпанк-сиквела «Бегущий по лезвию».
Ряды перенаселенных многоэтажек левого берега Нила пересекаются эстакадами шестиполосных шоссе. Они забиты машинами и нагруженными огромными сумками мотоциклистами. Вперемешку с людьми ими забиты и целые перекрестки ближе к площади Тахрир.
Целые кварталы в городе лежат в руинах. Но это не следы войн, как в Багдаде. Тут готовятся стройки нового вместительного жилья.
Каирцам тесно. Рядом расширяют Новый Каир. Туда переносят административный и деловой центр из задыхающегося от смога старого города. Об этом говорят рекламные билборды над шоссе.
Пока встреча министров шла на островке ухоженной территории в особняке МИДа, по эстакадам неслись автомобили сквозь лес песочных, коричневатых и серых многоэтажек, над железнодорожной веткой, под эстакадами метро.
Под эстакадой невидимый высоким гостям ад стихийного базара. Зазывания в мегафоны, гудки, крики, машины, мотоциклы, перегруженные тележки.
Этот рынок вытекает под эстакаду с упорядоченного исторического торжища Хан эль-Халили, рядом с которым остались старинные здания и где покупают сувениры туристы. Тут иногда встречаются египетские автозаки и грозные, похожие на средневековых латников полицейские с дубинками и автоматами – иногда Калашникова, иногда М-16.
Если ехать к Тахриру с востока, среди стволов леса жилых многоэтажек можно заметить ствол нежилой – это огромный обелиск-колокольня с крестом. Модернистский коптский храм. Копты, потомки древних египтян, хранят свою церковь 1500 лет в мусульманском море.
Закрыт, как социальные лифты для многих молодых мужчин, что, вкупе с другими причинами, вызвало в 2011 г. революцию, бесплатный вход на урбанистические набережные-парки богатого острова Гезира. Доступен без денег лишь маленький чистый сквер у похожей на огромный минарет Каирской телебашни. У набережных рестораны-корабли. На улицах Гезиры есть любые посольства, даже Ватикана, богатые отели, клубы, кафе, рестораны и, что главное, самое редкое, наряду с урнами, в этом городе – зелень.
Недалеко – небоскребы построенные и строящиеся. Там жизнь совсем не такая, как в тесных пыльных кварталах на левом берегу. И девушки чаще ходят в европейской одежде, а их хиджабы элегантны и полупрозрачны. Остров Гезира отдаленно похож на европеизированные кварталы Стамбула в Галате и Кадыкёе.
Соседнее с домом приемов МИДа здание министерства хранит на стенах цвета печенья следы пулевых отверстий. Наследие кипевшей тут рядом, на площади Тахрир, египетской революции января 2011 г. и свержения президента Хосни Мубарака. Это была часть охватившей в 2011–2012 гг. Северную Африку и Ближней Восток «арабской весны».
Точное население Каира неизвестно, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, с агломерацией оно может превышать официальные 10 млн и достигать 25 млн человек. Тут сочетаются очень бедные старые районы, фавелы и каменные джунгли и благополучная Гезира и Новый Каир для иностранцев-экспатов, государственной гражданской, военной и корпоративной бюрократии, говорит эксперт.
«Это два разных мира, социальное расслоение налицо. В этом весь Египет с его перенаселением, несправляющимися социальными системами, образованием, медициной, сочетающимися с чрезвычайно централизованной системой управления – коррумпированным, но пока единственным инструментом поддержания порядка и относительной безопасности», – подчеркивает востоковед.
Что нужно Египту и России
Иногда кажется, что Египет – одна сплошная стройка, рынок и завод. Третий по ВВП в Африке. Но почти нет нефти, как у ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара.
Зато есть Суэцкий канал. Больше сотни лет взимается плата за проход по нему из Средиземного моря в Красное и обратно. На берегу канала Россия уже несколько лет надеется завершить работу по организации совместной промышленной зоны. Об этом особо напомнили и Абдельати, и Лавров. Египетский министр отметил, что его страна «нуждается в трансфере технологий». Оба посетовали на то, что работа по промзоне на Суэце развивается «не так быстро, как хотелось» и ее «надо ускорить».
Не только Каир – весь Египет, уже тысячи лет пригодный для жизни лишь в узких полосках на десятки километров по обоим берегам Нила, чудовищно перенаселен: 109 млн человек в узкой речной долине, до четверти – в агломерации Каира, равной Москве по населенности, но не по комфорту. Этой сотне миллионов египтян нужны топливо, энергия, вода, зерно, транспорт.
Часть готова дать или уже дает Россия: строит АЭС «Эд-Дабаа», привозит тысячи тонн нефти, дизтоплива, пшеницы (Египет – главный ее импортер), нута, семян подсолнечника, масла, удобрений. Как сообщил Лавров, товарооборот России и Египта составил в 2024 г. $9,3 млрд, увеличившись на треть. А за неполный 2025 год – еще на 12%. При этом российско-египетская торговля – треть торговли со всей Африкой. В 2024 г. товарооборот с континентом составил $28 млрд.
И Лавров, и Абдельати в особняке у Тахрира несколько раз отметили важный шаг на пути к реализации флагманского проекта двух стран – крупнейшей в будущем АЭС в Африке – недавнюю установку российскими специалистами корпуса реактора ее первого энергоблока. Лавров отмечает, что стройка «Эд-Дабаа» продолжается, несмотря на западное санкционное давление.
Это второй по масштабам общий проект в истории – первым была построенная при помощи СССР в 1960–1970 гг. огромная Асуанская ГЭС на Ниле, давшая энергию и воду для развития страны в тот период. От нее идет нелинейная, но непрерывающаяся связь Каира и Москвы. В середине 1970-х гг. Арабская Республика Египет, вооруженная тогда СССР, из-за поражения в войне Судного дня 1973 г. обратилась к США. Те примирили ее с Израилем и стали военно-техническим партнером бессменно правившего 30 лет, до «арабской весны», Мубарака.
Но уже к первому сроку в 12-летнем правлении нынешнего президента, генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси, связи с Вашингтоном выравнялись со связями с Москвой. В 2018 г. был подписан российско-египетский договор о стратегическом сотрудничестве. Лавров на пресс-конференции сослался на него, признав, что, хотя в истории взаимоотношений «были разные периоды», нынешнее состояние дел – пример для прочих государств.
Лавров и Абдельати отметили, что взаимодействуют Египет и Россия на уровне не только властей, но и народов. Египетский министр заметил, что российские туристы, которых в 2024 г. приезжало более 1,4 млн, занимают то первое, то второе место по числу въезжающих, Каир планирует нарастить прямое авиасообщение и намерен открывать курорты не только на Красном, но и на Средиземном море.
«С берега Нила до берега Волги протягиваются стратегические отношения Египта и России, чтобы стать залогом успеха конструктивного диалога», – витиевато описал отношения двух стран Абдельати.
Отдельно, уже на итоговой пресс-конференции вечером 20 декабря, Абдельати подчеркнул роль Египта как связующего звена России и Африки.
И действительно, страна пользуется уникальным положением одновременно и в Азии, и в Африке – это точка входа на континенты в сердце арабского мира, что делает Египет значимым игроком сразу в двух регионах, отмечает Лукьянов. Исторический бэкграунд российско-египетских отношений создает предпосылки для тесных связей и доверия, долгосрочных проектов, считает востоковед.
Огонь внутри и вокруг Египта
В Египте «арабская весна» потухла, а вот в соседней с Египтом Ливии и в Сирии переросла на десятилетие в хотя и подмороженные, но гражданские войны. Их также обсудили министры, настаивая на принципе суверенитета и территориальной целостности этих де-факто распавшихся государств. Абдельати отметил, что сейчас регион на стыке двух континентов проходит через «сложный исторический период».
В обсуждениях Лавров и Абдельати отдельно коснулись и ливийской ситуации – с Египтом граничит нефтедобывающий восток разделенной страны с центром в Бенгази, контролируемый генералом Халифой Хафтаром. Он возглавляет уже с десяток лет непризнанную, но вполне боеспособную Ливийскую национальную армию. По словам Абдельати, он надеется на парламентские и президентские выборы в фактически поделенной надвое Ливии.
Хафтар, в 2021–2022 гг. при помощи ЧВК «Вагнер» пытавшийся силой занять столицу страны Триполи с ее международно признанным, но слабо контролирующим территорию правительством, не случайно союзник и партнер не только России, но и классово близкого ему египетского лидера. Ас-Сиси более удачно, чем Хафтар, силой установил контроль над всей своей страной. В 2013 г. генерал завершил египетскую революцию, устранив от власти «Братьев мусульман» (запрещены и признаны террористами в России) и связанного с ними президента Мухаммеда Мурси.
С тех пор ас-Сиси, несмотря на неизжитые проблемы, правит уже третий срок. Последние выборы он официально выиграл в 2023 г. С ас-Сиси Лавров встретился утром 20 декабря. Подробностей встречи он не сообщил, хотя канцелярия ас-Сиси отметила между делом, что Каир готов содействовать урегулированию украинского кризиса – будучи зависим не только от российского, но и от украинского зерна.
Очаг нестабильности существует не только к востоку от Египта, в Ливии, но и к югу. В Судане больше двух лет, с апреля 2023 г., идет кровавая гражданская война между военными властями во главе с генералом и тезкой ас-Сиси Абдель Фаттахом Аль-Бурханом и взбунтовавшимися так называемыми Силами быстрого реагирования.
С аль-Бурханом ас-Сиси встретился накануне встречи Абдельати с Лавровым. Египетский министр передал Лаврову результаты их встречи и рассказал о попытках Каира посредничать и смягчать гуманитарную катастрофу в Судане. Тем более что Москва ранее имела планы создать пункт базирования военно-морского флота на суданском красноморском побережье. Реализацию этих планов тормозит война в Судане, но ни суданские власти, ни Россия пока не заявляли о полном отказе от них.
К западу от Египта – многолетний израильско-палестинский конфликт, угрожающий и так перенаселенному Египту несколькими миллионами беженцев. Лавров и Абдельати отметили общность подходов к решению палестинской проблемы по принципу «двух государств». Каир – одна из ключевых переговорных площадок, Египет – один из основных переговорщиков по проблеме. «Есть историческая ответственность Египта за Африку, мирное разрешение ближневосточных региональных конфликтов, включая сектор Газа», – отметил Абдельати.
Наконец, Лавров и Абдельати обсудили и ситуацию с ядерной программой Ирана. Российский министр оценил подтвержденные его египетским коллегой усилия по восстановлению отношений Тегерана с МАГАТЭ, прерванных атаками Израиля и США в июне, а затем возобновлением санкций СБ ООН по инициативе евротройки. По словам египетского министра, его сторона «в контакте» с США и европейцами по проблеме. А до прибытия в Каир 17 декабря в Москве Лавров обсудил проблему контактов Ирана и МАГАТЭ с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Комплексные отношения с Египтом для России включают острые вопросы и проблемы Африки и Ближнего Востока, хотя не всегда позиции идентичны, отмечает Лукьянов. Но системность контактов отличает Москву и Каир, продолжает он. Это позволяет сверять часы и держать руку на пульсе региональных проблем, видеть угрозы рецидивов их эскалации, строить более предсказуемую архитектуру региональной безопасности, соответствующую прагматическим планам Москвы и Каира, считает востоковед.