Как живет тесная зимняя столица Египта Каир и зачем они с Москвой друг другу

Зато есть Суэцкий канал. Больше сотни лет взимается плата за проход по нему из Средиземного моря в Красное и обратно. На берегу канала Россия уже несколько лет надеется завершить работу по организации совместной промышленной зоны. Об этом особо напомнили и Абдельати, и Лавров. Египетский министр отметил, что его страна «нуждается в трансфере технологий». Оба посетовали на то, что работа по промзоне на Суэце развивается «не так быстро, как хотелось» и ее «надо ускорить».