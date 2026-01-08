Первый «крот» в ЦРУ: зачем Дэвид Барнетт сотрудничал с КГБ

«Я смеялась, я думаю, из ужаса», – вспоминала супруга. «Но мы никогда не садились и не обсуждали это. <…> О 90% того, чем занимался мой муж, он не мог говорить», – добавила она. «Я никогда не знала, когда его ожидать. Он часто уходил посреди ночи на встречу с кем-то в другой части города. Это положило начало модели поведения, которая продолжалась на протяжении всего нашего брака. Я не думаю, что я наивна, но я злюсь на себя за то, что не разглядела многое» (The New York Times, 16 июня 1982 г.).