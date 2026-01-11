Новые власти Сирии предложили «разморозить» Русский дом в Дамаске

Теперь, очевидно, стоит дополнительно проверять «корни» кандидатов, полагает Сухов: «Поток желающих учиться у нас, конечно, в большинстве не джихадисты, а те, кто хочет покинуть нынешнюю Сирию. Это «наша» аудитория – ребята из подвергающихся угрозам репрессий сирийских конфессиональных меньшинств: христиан, друзов, алавитов. Их приезд может быть и частью решения проблемы нехватки квалифицированных кадров, а сирийцам даст возможность остаться в живых и начать «новую жизнь»». В марте 2025 г. в районе проживания родственных Асаду алавитов на побережье Сирии, в районе российских баз в провинциях Латакия и Тартус, после множества сообщений о бессудных казнях и похищениях произошло восстание против новых властей, жестоко подавленное под предлогом «разгрома остатков режима Асада», на которых нынешние власти в Дамаске возложили ответственность за все жертвы. В декабре 2025 г. там же прошли уже массовые демонстрации против новых властей. Также в июле 2025 г. после ряда столкновений весной в провинции Сувейда произошло восстание друзов. Его подавление по образцу событий в Тартусе и Латакии сорвало военное вмешательство Израиля.