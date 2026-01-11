Новые власти Сирии предложили «разморозить» Русский дом в Дамаске

Новые власти Сирии предложили «разморозить» Русский дом в ДамаскеЭто произойдет лишь после решения вопросов безопасности, заявил Евгений Примаков
Свергнувшие дружественный России режим Башара Асада в декабре 2024 г. новые власти Сирии предложили возобновить работу «замороженного» Русского дома в Дамаске и вновь начать набор студентов в российские вузы по квоте. Это состоится после решения вопросов безопасности и их гарантий от новых властей для сотрудников культурного центра, заявил в интервью «Ведомостям» глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Сейчас мы видим, что господин [временный президент Сирии и экс-лидер запрещенной в России и признанной террористической «Хайят Тахрир аш-Шам
По его словам, из контактов с новыми властями Сирии удалось выяснить, что, несмотря на общую тенденцию на пересмотр внешних договоренностей режима Асада, «они признают решения предыдущего правительства [в сфере гуманитарного сотрудничества с Россией]». «Обратного не слышал. Есть желание сирийской стороны возобновить работу культурного центра, чтобы он начинал набор студентов по квоте. Здесь мы будем ориентироваться на гарантии безопасности, потому что не все вооруженные группы в стране достаточно контролируемы», – сказал Примаков.
Глава Россотрудничества выразил надежду, что «местные власти в Дамаске разберутся со своими внутренними делами, в которые мы не вмешиваемся». «Нас волнует безопасность Русского дома и тех сотрудников, которые там появятся снова на работе, если, точнее не если, а когда, работа будет восстановлена», – сказал Примаков.
Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что по вновь набираемым по квоте правительства сирийским студентам, которые приедут в Россию после возобновления работы Русского дома в Дамаске, «наши компетентные органы должны понимать, кто они, зачем едут, насколько склонны соблюдать законодательство». «Есть работа, которая тоже должна быть, безусловно, проделана. С ними, с сирийскими властями нынешними. Никто авральную спешку допускать не будет. И затягивать не стоит», – сказал Примаков.
Несмотря на то что после свержения Асада ровно год назад посольство России было частично эвакуировано, а сотрудники Русского дома в Дамаске попали под эвакуацию полностью, де-факто набор граждан Сирии на учебу в вузы России все равно продолжался. Правда, тех, кто оказался на российской территории до или вскоре после свержения Асада, сказал Примаков.
«Даже когда дом был «заморожен», набор шел, просто квоты для обучения в России предоставлялись в основном сирийцам, которые у нас переходили из бакалавриата в магистратуру. Были те, кто выехал и по результатам перемен, что переживала Сирия, оказался в России. Они обращались за возможностью продолжить обучение, мы откликались. Сирия, кроме ряда местностей, довольно светская. Я думаю, все вернется постепенно», – сказал Примаков.
Фильтрация студентов через Россотрудничество в Дамаске в случае возобновления работы агентства реальна, их и раньше проверяли, отмечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, возглавлявший Русский дом в Дамаске в 2020–2024 гг. и покинувший Сирию за три месяца до падения правительства Асада.
Теперь, очевидно, стоит дополнительно проверять «корни» кандидатов, полагает Сухов: «Поток желающих учиться у нас, конечно, в большинстве не джихадисты, а те, кто хочет покинуть нынешнюю Сирию. Это «наша» аудитория – ребята из подвергающихся угрозам репрессий сирийских конфессиональных меньшинств: христиан, друзов, алавитов. Их приезд может быть и частью решения проблемы нехватки квалифицированных кадров, а сирийцам даст возможность остаться в живых и начать «новую жизнь»». В марте 2025 г. в районе проживания родственных Асаду алавитов на побережье Сирии, в районе российских баз в провинциях Латакия и Тартус, после множества сообщений о бессудных казнях и похищениях произошло восстание против новых властей, жестоко подавленное под предлогом «разгрома остатков режима Асада», на которых нынешние власти в Дамаске возложили ответственность за все жертвы. В декабре 2025 г. там же прошли уже массовые демонстрации против новых властей. Также в июле 2025 г. после ряда столкновений весной в провинции Сувейда произошло восстание друзов. Его подавление по образцу событий в Тартусе и Латакии сорвало военное вмешательство Израиля.
Впрочем, отмечает востоковед, в Сирии с начала гражданской войны в 2011 г. прошло несколько волн бегства квалифицированных специалистов, последняя запущена приходом к власти нынешних исламистов во главе с аш-Шараа: «Катастрофический дефицит кадров только усугубился, новые власти хотят отправлять на учебу за рубеж тех, кто вернется. Часть квот они наверняка заполнят «своими» кандидатами. Вот тут нашим спецслужбам и надо будет работать».
Способность новых властей Сирии на данном этапе обеспечить реальные и твердые гарантии безопасности от действий неподконтрольных вооруженных формирований для российских специалистов Сухов оценивает скептически: «Хотя они на словах могут быть хоть сегодня правительством аш-Шараа артикулированы публично».