Глава Россотрудничества заявил о разработке аналога USAID в России

«Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, – нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть свое агентство по развитию», – подчеркнул Примаков. Он отметил, что сейчас для того, чтобы сделать «какую-то полезную вещь» в иностранном государстве и усилить свое влияние на мировой арене, необходимо отдельное постановление правительства. Принятие закона могло бы ускорить этот процесс.