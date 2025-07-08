Глава Россотрудничества заявил о разработке аналога USAID в России
«Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, – нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть свое агентство по развитию», – подчеркнул Примаков. Он отметил, что сейчас для того, чтобы сделать «какую-то полезную вещь» в иностранном государстве и усилить свое влияние на мировой арене, необходимо отдельное постановление правительства. Принятие закона могло бы ускорить этот процесс.
Примаков также рассказал, что в современном мире нужно все время проявлять активность, поэтому теперь Россотрудничество не может «молча сидеть и демонстрировать [гуманитарное] присутствие». В отличие от более ранней позиции, сейчас России необходимо развивать свое влияние за рубежом, добавил он.
В феврале 2025 г. Примаков отмечал, что «Русские дома», созданием которых в том числе занимается Россотрудничество, становятся примером культурной и народной дипломатии. Тогда сообщалось о планах дополнить существующие программы и тематики объектов ключевыми проектами фонда Росконгресс: ПМЭФ, ВЭФ, Российской энергетической неделей и др.