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Глава Россотрудничества заявил о разработке аналога USAID в России

Ведомости

МИД РФ занимается разработкой проекта федерального закона, который позволит упростить международное развитие. Для реализации этой инициативы предполагается формат, аналогичный Агентству США по международному развитию (USAID), заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РБК.

«Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, – нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть свое агентство по развитию», – подчеркнул Примаков. Он отметил, что сейчас для того, чтобы сделать «какую-то полезную вещь» в иностранном государстве и усилить свое влияние на мировой арене, необходимо отдельное постановление правительства. Принятие закона могло бы ускорить этот процесс.

Примаков также рассказал, что в современном мире нужно все время проявлять активность, поэтому теперь Россотрудничество не может «молча сидеть и демонстрировать [гуманитарное] присутствие». В отличие от более ранней позиции, сейчас России необходимо развивать свое влияние за рубежом, добавил он.

В феврале 2025 г. Примаков отмечал, что «Русские дома», созданием которых в том числе занимается Россотрудничество, становятся примером культурной и народной дипломатии. Тогда сообщалось о планах дополнить существующие программы и тематики объектов ключевыми проектами фонда Росконгресс: ПМЭФ, ВЭФ, Российской энергетической неделей и др.

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