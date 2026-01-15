Завхозы, охранники и камни-передатчики: шпионские скандалы в мире дипломатии

Некоторые задержания иностранных дипломатов стали известны из-за того, что подозреваемые в шпионаже использовали нетривиальные гаджеты. Так, в 1999 г. в Москве поймали второго секретаря военно-политического отдела посольства США Черри Либернайт. Операцию провели в Измайловском парке во время ее встречи с работником оборонного НИИ. По информации американистов, контрразведчики нашли у Черри Либернайт антирадар, приборы для расшифровки тайнописи и инструкции, например, о том, как сжигать письма веером. Россия обвинила ее в шпионаже и выдворила за пределы страны. В разные годы из СССР и России также высылали помощника военного атташе США Дэниела Ф. Ван Ганди (1989), советника посольства Джеймса Морриса (1994) и других американцев.