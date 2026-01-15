Газета
Главная / Политика /

Завхозы, охранники и камни-передатчики: шпионские скандалы в мире дипломатии

Самые громкие и нетривиальные случаи в истории России и СССР
Елена Дурандина
Craig Whitehead / Unsplash
Craig Whitehead / Unsplash

15 января ФСБ выявила на территории России сотрудника спецслужб Великобритании. По ее данным, Дэвис Гарет Самьюэль работал вторым секретарем административно-хозяйственного отдела в посольстве в Москве, то есть фактически был завхозом, но параллельно занимался шпионажем. Теперь его выдворят за пределы России. Прикрытие под видом дипломатической работы считается распространенным в мире разведки. «Ведомости» вспоминают самые необычные и серьезные обвинения в шпионаже среди дипломатов и сотрудников посольств.

Секретари, завхозы и охранники

Не все сотрудники посольств, попавшие под подозрение в связи со шпионажем, занимали высокопоставленные посты. В 1977 г. в Норвегии задержали секретаря МИДа Гунвор Галтунг Хаавик по подозрению в шпионаже на СССР, который, по версии следствия, продолжался около 30 лет. Подозреваемая умерла в заключении и перед судом не предстала.

В 2010 г. персоной нон грата в России стал первый секретарь политотдела посольства Румынии Габриел Греку. Согласно информации ФСБ, он интересовался ситуацией в Приднестровье и Молдавии. В ответ Румыния выслала первого секретаря посольства России в Бухаресте.

В 2024 г. Приморский краевой суд приговорил экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова к четырем годам и 10 месяцам колонии за негласное сотрудничество с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). В СМИ его называли завхозом. По версии следствия, помимо хозяйственной деятельности, он собирал информацию о настроениях на Дальнем Востоке, а также о спецоперации и мобилизации в России.

Craig Whitehead / Unsplash
Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов, осужденный по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства. / TASS

В 2025 г. суд в Норвегии приговорил экс-охранника посольства США к трем годам и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана и России. По версии следствия, он остался недоволен позицией Штатов по Газе, сам инициировал контакты с иностранными спецслужбами и получил за переданные сведения 0,17 биткойна и 10 000 евро.

Шпионские камни и вееры

Некоторые задержания иностранных дипломатов стали известны из-за того, что подозреваемые в шпионаже использовали нетривиальные гаджеты. Так, в 1999 г. в Москве поймали второго секретаря военно-политического отдела посольства США Черри Либернайт. Операцию провели в Измайловском парке во время ее встречи с работником оборонного НИИ. По информации американистов, контрразведчики нашли у Черри Либернайт антирадар, приборы для расшифровки тайнописи и инструкции, например, о том, как сжигать письма веером. Россия обвинила ее в шпионаже и выдворила за пределы страны. В разные годы из СССР и России также высылали помощника военного атташе США Дэниела Ф. Ван Ганди (1989), советника посольства Джеймса Морриса (1994) и других американцев.

После задержания Черри Либернайт американцы потребовали высылки сотрудника посольства России в США Станислава Гусева. Кадрового дипломата обвинили в использовании «жучка», найденного в здании госдепартамента рядом с кабинетом его главы Мадлен Олбрайт. Российская сторона отрицала эти подозрения.

В 2006 г. российский телекорреспондент Аркадий Мамонтов заявил в программе «Специальный корреспондент» о разоблачении скрытой шпионской сети из Великобритании. По его словам, секретарь-архивист английского посольства Кристофер Пирт использовал для передачи и получения секретной информации гаджет, замаскированный под камень в сквере на окраине Москвы.

Позже представители ФСБ отметили, что в общей сложности выявили в иностранном посольстве четверых представителей разведки. В 2012 г. экс-руководитель канцелярии премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл признал факт использования английской разведкой законспирированного камня-передатчика (чиновник работал в администрации Тони Блэра).

Высылки и реестры лоббистов

Многие сотрудники посольств – иностранцы, которые пользуются дипломатическим иммунитетом. Из-за этого обвинения в шпионаже часто заканчиваются высылкой подозреваемого и не имеют юридических последствий (только если он не имеет паспорта страны пребывания). Наиболее громким исключением считается так называемое «дело Комба – Иванова».

По версии властей Австралии, в 1983 г. первый секретарь посольства СССР Валерий Иванов попытался завербовать местного лоббиста Дэвида Комба, который в то время поддерживал тесные отношения с австралийским кабинетом министров. Из-за подозрений его объявили персоной нон грата и выдворили из страны.

Но история известна неожиданным продолжением. По итогам разбирательств в Австралии отправили в отставку специального госминистра Мика Янга (он разгласил СМИ информацию о выдворении Валерия Иванова) и создали реестр лоббистов, которые общаются с высокопоставленными чиновниками и политиками.

Предатели-дипломаты

В 1977 г. в Москве во время задержания отравился советский дипломат Александр Огородник, который много лет сотрудничал с ЦРУ под кодовым именем Трианон. На момент измены он работал вторым секретарем посольства СССР в Колумбии. Огородника завербовали на частном мероприятии с помощью фотомодели Пилар Соарес Беркалой. Впоследствии его история стала основой для популярного многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить...». В нем предателя-дипломата сыграл актер Борис Клюев.

Craig Whitehead / Unsplash
Советский дипломат Александр Огородник, работавший на ЦРУ под кодовыми именами Трианон. / cia.gov

В 1978 г. заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совбеза организации Аркадий Шевченко отказался вернуться в СССР. Перед этим он по собственной инициативе сотрудничал с американскими спецслужбами. В 1985 г. Шевченко написал про этот период воспоминания под названием «Разрыв с Москвой».

В 2000 г. один из дипломатов постоянного представительства России при ООН Сергей Третьяков также остался в США, обратившись за политическим убежищем. СМИ называли его офицером СВР и главой нью-йоркской агентурной сети России. В 2008 г. вышла книга Пита Эрли «Товарищ Жан», написанная по следам интервью с Третьяковым и якобы раскрывающая секреты российской разведки.

