Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов отправится в колонию

В мае 2023 г. ФСБ сообщила о задержании Шонова, его отправили в СИЗО «Лефортово». Уточнялось, что с осени 2022 г. фигурант выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, собирая информацию о спецоперации и ходе мобилизации в России. Кроме того, он занимался сбором данных о проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне президентских выборов 2024 г.