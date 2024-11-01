Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов отправится в колонию
Приморский краевой суд приговорил бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова к четырем годам и 10 месяцам колонии за негласное сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщается в Telegram-канале судебной системы Приморского края.
Имя подсудимого называется в опубликованном видео. Шонова осудили по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией), он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен 1 млн руб. штрафа и ограничение свободы на год и четыре месяца. У бывшего сотрудника американского генконсульства конфисковано более 400 000 руб. и «электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления».
В мае 2023 г. ФСБ сообщила о задержании Шонова, его отправили в СИЗО «Лефортово». Уточнялось, что с осени 2022 г. фигурант выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, собирая информацию о спецоперации и ходе мобилизации в России. Кроме того, он занимался сбором данных о проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне президентских выборов 2024 г.