ФСБ рассказала о работе информатора посольства США в России
Сотрудники ФСБ России пресекли противоправную деятельность информатора посольства США в Москве Роберта Шонова, который раньше работал в генконсульстве США во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «РИА Новости».
В ФСБ отметили, что с осени 2022 г. Шонов выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В частности, он собирал информацию о спецоперации и ходе мобилизации в России. Помимо этого, он занимался сбором данных о проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г.
На видео, которое распространило ФСБ, Шонов признался в этих действиях. По его словам, в сентябре 2022 г. к нему обратились сотрудники посольства США в Москве, «они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях». Шонов отметил, что ему также было необходимо искать лояльных США бизнесменов и журналистов, которых можно было бы использовать для дальнейшего сбора информации.
Шонову уже предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
Дипломаты также будут допрошены по этому делу, в посольство США в Москве уже направлены такие повестки.
ФСБ сообщила о задержании и аресте Шонова в мае 2023 г. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков тогда отметил, что задержание бывшего сотрудника генконсульства США говорит о том, что неприемлемая активность враждебных государств идет по нарастающей.