ФСБ рассказала о работе информатора посольства США в России

На видео, которое распространило ФСБ, Шонов признался в этих действиях. По его словам, в сентябре 2022 г. к нему обратились сотрудники посольства США в Москве, «они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях». Шонов отметил, что ему также было необходимо искать лояльных США бизнесменов и журналистов, которых можно было бы использовать для дальнейшего сбора информации.