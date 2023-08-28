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ФСБ рассказала о работе информатора посольства США в России

Ведомости

Сотрудники ФСБ России пресекли противоправную деятельность информатора посольства США в Москве Роберта Шонова, который раньше работал в генконсульстве США во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «РИА Новости».

В ФСБ отметили, что с осени 2022 г. Шонов выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В частности, он собирал информацию о спецоперации и ходе мобилизации в России. Помимо этого, он занимался сбором данных о проблемных моментах в регионах и их влиянии на протестную активность в России накануне выборов президента России в 2024 г.

На видео, которое распространило ФСБ, Шонов признался в этих действиях. По его словам, в сентябре 2022 г. к нему обратились сотрудники посольства США в Москве, «они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях». Шонов отметил, что ему также было необходимо искать лояльных США бизнесменов и журналистов, которых можно было бы использовать для дальнейшего сбора информации.

Шонову уже предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Дипломаты также будут допрошены по этому делу, в посольство США в Москве уже направлены такие повестки.

ФСБ сообщила о задержании и аресте Шонова в мае 2023 г. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков тогда отметил, что задержание бывшего сотрудника генконсульства США говорит о том, что неприемлемая активность враждебных государств идет по нарастающей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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