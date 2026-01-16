ВЦИОМ сообщил о росте доверия к Путину почти до 81%Показатель одобрения работы президента, по данным аналитиков, превысил 77%
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 80,9%, увеличившись на 1,7 п. п. по сравнению с предыдущими замерами. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного 29–30 декабря.
Одобрение деятельности главы государства составило 77,8%, что на 2,2 п. п. выше прежнего показателя. Положительную оценку работы премьер-министра Михаила Мишустина дали 53,6% опрошенных (+3,8 п. п.), правительства РФ – 51,6% (+4,3 п. п.). Доверие Мишустину выразили 63,4% респондентов (+3,7 п. п.).
Среди руководителей парламентских партий уровень доверия распределился следующим образом: председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,8% опрошенных, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 31,1%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,4%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,3%.
В спонтанном рейтинге доверия политикам Путин набрал 35%. На втором и третьем местах, по данным опросов за декабрь 2025 г., находятся министр иностранных дел Сергей Лавров с показателем 16,8% и Мишустин – 14,2%. Респондентам предлагалось самостоятельно назвать политиков, которым они доверили бы решение важных государственных вопросов.
Поддержка партий, согласно данным ВЦИОМ, составила: «Единая Россия» – 34,1% (+0,2 п. п.), ЛДПР – 10,9% (+0,6 п. п.), КПРФ – 9,9% (+0,5 п. п.), «Новые люди» – 7,7% (-0,4 п. п.), «Справедливая Россия» – 5,7% (+0,7 п. п.).
Опрос проводился методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Всего в нем приняли участие 1600 респондентов.
19 декабря Путин провел ежегодную программу «Итоги года», совмещающую прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие продолжалось 4 часа 27 минут, в ходе него было затронуто более 70 тем – от спецоперации до состояния экономики.
Президент заявил о заинтересованности России в мирном завершении конфликта на Украине, отметив, что не видит пока готовности Киева к переговорам. По его словам, стратегическая инициатива находится у российских войск, а у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. Путин также сообщил, что за последние три года рост ВВП России составил 9,7%, тогда как в еврозоне – около 3,1%, и назвал рост экономики в 2025 г. на уровне 1% осознанным решением правительства.
Отдельно лидер РФ обратил внимание на демографическую ситуацию, назвав ее драматическим вызовом для России и развитых стран. Он сообщил, что коэффициент рождаемости в РФ снизился до 1,4 при необходимом уровне не ниже 2, и подчеркнул, что меры поддержки семей не должны сокращаться при росте доходов.