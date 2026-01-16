ВЦИОМ сообщил о росте доверия к Путину почти до 81%

Президент заявил о заинтересованности России в мирном завершении конфликта на Украине, отметив, что не видит пока готовности Киева к переговорам. По его словам, стратегическая инициатива находится у российских войск, а у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. Путин также сообщил, что за последние три года рост ВВП России составил 9,7%, тогда как в еврозоне – около 3,1%, и назвал рост экономики в 2025 г. на уровне 1% осознанным решением правительства.