Что Путин сказал послу нового Афганистана и еще 30 дипломатам из 3 частей света

Путин также посетовал на то, что позитивный капитал в отношениях России с Южной Кореей растрачен. «А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», – сказал он. В этом деле должен помочь посол Ли Сок Пэ, тоже не новичок: он возглавлял дипломатическую миссию в Москве с 2019 по 2022 г., при прошлом левом президенте Мун Чжэ Ине. Теперь же он снова получил должность после победы в 2025 г. на выборах кандидата от той же партии Ли Чжэ Мена.