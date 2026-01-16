Что Путин сказал послу нового Афганистана и еще 30 дипломатам из 3 частей света

Что Путин сказал послу нового Афганистана и еще 30 дипломатам из 3 частей светаОн не исключил контакт с ЕС, а о конкретных конфликтах последних дней в Кремле не говорил
Президент России Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца 15 января принял участие в церемонии вручения ему верительных грамот от послов, которые прибыли на работу в Россию. Таковых в этот раз набралось 32, 11 были из недружественных стран (страны Евросоюза, Швейцария и Южная Корея). В Кремле в этот день так и не оказалось посла Израиля Одеда Йосефа, который сменил недолго проработавшую Симону Гальперин, вызывавшую критику в МИД России.
Своими белыми национальными традиционными одеждами выделялись стоявшие рядом послы Алжира, Мавритании. А также Гуль Хасан – первый посол от признанного в 2025 г. Россией государства под названием Исламский Эмират Афганистан (после второго пришествия к власти радикального исламистского движения «Талибан
Про взаимодействие с этой страной Путин сказал так: «Российско-афганское сотрудничество в последнее время приобрело заметную динамику, этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны». Президент добавил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы Афганистан был «свободным от войны, терроризма и наркотрафика».
Сама церемония включала в себя проход послов, которых до того выстроили по времени их прибытия в Москву, небольшой поклон, собственно вручение грамоты, рукопожатие (для мужчин) и фотографирование. За главой государства в это время находились министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Посол Австрии Герхард Зайллер дольше других задержался на фотографировании. Кажется, он сразу хотел донести Путину какое-то послание.
После церемонии президент выступил с обращением. Поздравив всех с Новым годом, он отметил, что «ситуация на международной арене все больше и больше деградирует» – обостряются старые конфликты, появляются новые.
«Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы», – посетовал Путин.
Люди и конкретные примеры в такой дипломатичной обстановке не упоминались. Но, кажется, это было бы и излишним после вооруженного захвата американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января с целью суда под предлогом обвинения в организации наркоторговли из Южной в Северную Америку. В конце концов, президент США Дональд Трамп прямо сказал, что ему международное право не указ – и что он руководствуется своей моралью и разумом.
А Путин продолжил, что «разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества».
Президент также призвал к соблюдению принципа равной и неделимой безопасности, ведь иначе последствия печальны. «Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО – вопреки данным нам публичным обещаниям», – сказал президент.
Президент также предложил вернуться к обсуждению российских предложений в сфере безопасности, «которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии – во всем мире». На их основе, по словам Путина, может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине («чем скорее – тем лучше»).
Далее Путин подробнее остановился на укреплении отношений России со странами Латинской Америки и Ближним Востоком. Путин сразу «отдал пас» бразильскому послу Сержио Родригесу Дос Сантосу, который должен был согласиться, что два государства, стоявшие у истоков создания БРИКС, – единомышленники в формировании «действительно справедливого многополярного мироустройства».
Следом Путин упомянул другое государство, над которым тоже навис трамповский дамоклов меч, – Куба, традиционно дружественная с советских времен Москве, а также с начала правления Уго Чавеса в 1999 г. Венесуэле.
«Всегда оказывали и оказываем помощь и содействие кубинским друзьям. Солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость», – заверил Путин нового посла Энрике Орта Гонсалеса. С «большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам» Россия относится и к Колумбии, Перу, Уругваю.
Российский президент также говорил о «дружественном Египте». Упомянул он и Саудовскую Аравию, подхватившую в этом году воссозданный Москвой с 2025 г. конкурс «Интервидение». Это мероприятие – альтернатива недоступному для российских исполнителей с 2022 г. «Евровидению» (по аналогии с советскими «Играми доброй воли» ).
Путин также рассказал о развитии связей «в позитивном ключе» с Ливаном и Ираком, власти которого недавно национализировали принадлежащее «Лукойлу» месторождение на фоне американских санкций против российской компании.
«Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть, – сведены [с Европой] к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – говорил Путин.
Среди европейских дипломатов на встрече в Кремле был и Петер Припутен: он уже возглавлял посольство Словакии в 2014–2020 гг. Работающий в Москве с марта 2025 г. посол Франции Николя де Ривьер ранее шесть лет был постпредом в Совбезе ООН. Посол Италии Стефано Бельтраме тоже много лет работает дипломатом. И интересно, что он близок не к правопопулистской партии «Братья Италии» премьера Джоржи Мелони, а к союзной ей «Лиге Севера». Аленка Сухадолник из Словении одновременно работает в Москве послом своей страны еще и для связей со странами Центральной Азии.
А выглядящая ровно так, как и положено норвежке, Хейди Олуфсен прошла особенно эффектно. С 2013 по 2017 г. она занимала должность генконсула в Санкт-Петербурге. «Я не могу представить себе более важного задания, чем вернуться туда сейчас. Прошло 34 года с тех пор, как я впервые приехала в Москву студенткой и стала свидетельницей распада Советского Союза», – делилась она своими чувствами в соцсетях после назначения.
Путин также посетовал на то, что позитивный капитал в отношениях России с Южной Кореей растрачен. «А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», – сказал он. В этом деле должен помочь посол Ли Сок Пэ, тоже не новичок: он возглавлял дипломатическую миссию в Москве с 2019 по 2022 г., при прошлом левом президенте Мун Чжэ Ине. Теперь же он снова получил должность после победы в 2025 г. на выборах кандидата от той же партии Ли Чжэ Мена.
Дипломатический опыт Ли Сок Пэ выражался как в его отточенной походке на вручении, так и в том, что именно он первым привлек внимание Путина в ходе неформального общения с шампанским. Южнокорейские СМИ отмечали, что возвращение Ли Сок Пэ в Москву говорит о надеждах властей на то, что будет разрешена «сложная ситуация» после ухудшения отношений Москвы и Сеула и сближения России и КНДР. На родине Ли считается одним из ведущих экспертов по России, а «большую часть своей 30-летней дипломатической карьеры» он провел в странах СНГ.
Когда Россия говорит, что заинтересована в добрососедских отношениях с ЕС, это стратегическая установка, считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По мнению эксперта, акцент в выступлении президента намеренно размыт: речь не только о российских предложениях по европейской безопасности, выдвинутых в декабре 2021 г., а вообще обо всех российских инициативах по этой теме, выдвинутых ранее, включая инициативу договора о европейской безопасности 2008 г.
Это выступление прозвучало сейчас, потому что военная риторика в ЕС достигла опасного уровня, продолжает Силаев. Пока руководство союза и ведущих европейских стран все громче заявляет о неизбежности вооруженного конфликта с Россией, Путин решил напомнить, что неизбежности нет и можно вернуться к диалогу, учтя прошлые ошибки, включая игнорирование Западом интересов России: «Об открытой двери надо оповестить».
Эксперт также считает, что нынешние заявления президента косвенно могут быть истолкованы и как приглашение европейским странам выдвинуть свои идеи по урегулированию украинского кризиса – естественно, если они будут конструктивными, а не бесконечными призывами накачивать оружием Киев и «наказывать» Россию. «Не все ведь обсуждать этот кризис с одними американцами. Если угодно, это приглашение Европе начать преодолевать ее внешнеполитическое ничтожество за счет диалога с Россией», – уточняет Силаев. Но по, по его мнению, вероятность, что европейцы воспользуются приглашением, невелика.