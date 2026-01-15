Что сказал Путин иностранным послам в Кремле

Что сказал Путин иностранным послам в КремлеРоссия открыта к контактам с Западом и готова к завершению конфликта на Украине
15 января президент РФ Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, вместе с президентом на ней присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Вручить верительные грамоты прибыли послы 34 стран, включая Италию, Австрию, Швейцарию, Португалию, Бразилию, Саудовскую Аравию, Сомали, Руанду, Бангладеш. После Путин выступил с заявлением.
Причина начала конфликта на Украине
Кризис вокруг Украины является «прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России» и «целенаправленного курса» на создание угрозы российской безопасности, заявил Путин.
Российский президент призвал к скорейшему урегулированию на Украине. По его словам, Москва выступала с инициативами построения «новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности»: «К их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто – и чем скорее, тем лучше – мирное урегулирование конфликта на Украине».
Киев и поддерживающие его столицы не готовы к долгосрочному и устойчивому миру, считает Путин. Москва ожидает, что осознание его необходимости «рано или поздно придет».
Продвижение НАТО к границам России
Продвижение к российским границам блока НАТО создавало угрозу безопасности страны, повторил президент. По его словам, оно продолжалось «вопреки данным нам публичным обещаниям».
Российский лидер считает, что международное право должно соблюдаться всем миром, а глобальному сообществу следует настойчиво требовать его соблюдения. «Также нужно оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу, новому более справедливому многополярному миропорядку», – объявил он.
Вспоминая окончание Второй мировой войны, глава государства заявил, что прошлым поколениям удалось объединиться и найти баланс интересов, договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. Они зафиксировали эти правила в Уставе ООН «во всей совокупности, полноте и взаимосвязи», считает Путин.
О готовности восстанавливать отношения с Европой
Москва готова к восстановлению необходимого уровня отношений с европейскими странами, объявил Путин.
Сейчас отношения с Италией, Францией, Австрией, Норвегией и рядом стран Европы оставляют желать лучшего, констатировал президент РФ.
Контакты РФ с западными странами сведены к минимуму «не по нашей вине», добавил он.
Россия открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами, указал Путин.
Про отношения с Африкой, Ближним Востоком и Южной Америкой
Россия и Бразилия являются единомышленниками во взглядах на формирование многополярности.
Москва настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком и Северной Африкой, объявил Путин.
Россию и страны Африки связывает подлинное партнерство, заявил Путин. Глава государства добавил, что основы этих отношений закладывались во времена «борьбы африканских народов за свободу и независимость» и СССР внес существенный вклад в «избавление стран Африки от колониального гнета, в становление государственности, в развитие национальных экономик».
Путин сообщил о приглашении Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026 в качестве гостя.
Россия заинтересована, чтобы Афганистан был свободным от войны, терроризма и наркотрафика, сообщил Путин. Он заявил, что российско-афганское сотрудничество приобрело «заметную динамику».