Мерц назвал Россию европейской страной и захотел восстановить отношения
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает Россию европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между Берлином и Москвой. Его слова приводит газета Die Welt.
«Россия – европейская страна», – сказал Мерц, выступая на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау. После этого он выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Москвой. По его словам, если удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией и воцарится мир, то ЕС и Германия «пройдут еще одно испытание».
9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также говорила о необходимости начать диалог с Россией. Она подчеркивала, что такие переговоры должны вестись централизованно на европейском уровне.
15 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил послам, что Москва готова к восстановлению необходимого уровня отношений со странами Европы. По его словам, нормальные связи с соседями могут быть восстановлены с учетом интересов безопасности, а Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения.