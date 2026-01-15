Мерц назвал Россию европейской страной и захотел восстановить отношения

«Россия – европейская страна», – сказал Мерц, выступая на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау. После этого он выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Москвой. По его словам, если удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией и воцарится мир, то ЕС и Германия «пройдут еще одно испытание».