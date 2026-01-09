Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мелони заявила о необходимости разговора Европы с Россией

Ведомости

Европе пришло время начать диалог с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года.

Она ответила на вопрос о позиции в пользу диалога с Москвой, которую ранее высказывал вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. По словам Мелони, к схожим выводам пришел и президент Франции Эммануэль Макрон.

«В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», – сказала Мелони (цитата по Sky TG24).

При этом она подчеркнула, что переговоры должны вестись централизованно. По ее словам, вопрос в том, кто должен это делать, «не следует идти каждому самому по себе».

В конце декабря Макрон заявил, что в ближайшие недели может состояться его разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин готов к диалогу с Макроном при наличии обоюдной политической воли.

20 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что переговоры президентов России и Франции по украинскому кризису возможны при соблюдении «элементарных навыков приличий» на фоне обвинений в адрес Москвы и Путина.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её