Мелони заявила о необходимости разговора Европы с Россией
Европе пришло время начать диалог с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года.
Она ответила на вопрос о позиции в пользу диалога с Москвой, которую ранее высказывал вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. По словам Мелони, к схожим выводам пришел и президент Франции Эммануэль Макрон.
«В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», – сказала Мелони (цитата по Sky TG24).
При этом она подчеркнула, что переговоры должны вестись централизованно. По ее словам, вопрос в том, кто должен это делать, «не следует идти каждому самому по себе».
В конце декабря Макрон заявил, что в ближайшие недели может состояться его разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин готов к диалогу с Макроном при наличии обоюдной политической воли.
20 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что переговоры президентов России и Франции по украинскому кризису возможны при соблюдении «элементарных навыков приличий» на фоне обвинений в адрес Москвы и Путина.