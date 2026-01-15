Путин: Россия продолжит добиваться своих целей на Украине
Россия продолжит добиваться своих целей на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения верительных грамот от послов других стран.
Президент РФ отметил, что пока Киев не выражает готовности к мирному урегулированию конфликта.
Путин неоднократно заявлял о том, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. 27 декабря 2025 г. российский лидер отметил, что Россия решит все стоящие перед ней задачи вооруженным путем, если Киев не желает завершить конфликт миром.
17 декабря 2025 г. Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что цели Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте в ходе спецоперации, безусловно, будут достигнуты. Путин добавил, что в случае отказа украинской стороны и ее зарубежных покровителей от мирного пути Москва добьется освобождения своих исторических земель военным путем.