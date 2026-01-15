Путин: Россия продолжит добиваться своих целей на Украине

Путин неоднократно заявлял о том, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. 27 декабря 2025 г. российский лидер отметил, что Россия решит все стоящие перед ней задачи вооруженным путем, если Киев не желает завершить конфликт миром.