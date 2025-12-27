Путин заявил о готовности решить задачи спецоперации вооруженным путем
Россия решит все стоящие перед ней задачи вооруженным путем, если Киев не желает завершить конфликт миром. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов спецоперации.
«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – подчеркнул он.
17 декабря Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что цели Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте в ходе спецоперации, безусловно, будут достигнуты. Путин добавил, что в случае отказа украинской стороны и ее зарубежных покровителей от мирного пути, Москва добьется освобождения своих исторических земель «военным путем».
27 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с представителями США 27 декабря намерена обсудить пять ключевых пунктов плана по урегулированию конфликта.