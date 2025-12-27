Путин заявил о готовности решить задачи спецоперации вооруженным путем

17 декабря Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что цели Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте в ходе спецоперации, безусловно, будут достигнуты. Путин добавил, что в случае отказа украинской стороны и ее зарубежных покровителей от мирного пути, Москва добьется освобождения своих исторических земель «военным путем».