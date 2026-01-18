«Ты умер?» и самые популярные книги у воров: новости, которые вы могли пропустить

«Ты умер?» и самые популярные книги у воров: новости, которые вы могли пропуститьPolymarket предсказал победу 26 из 28 номинантов «Золотого глобуса», а миллиардеры бегут из Калифорнии
На этой неделе стало известно, какие книги чаще всего воровали в прошлом году, в Китае стало популярным приложение «Ты умер?», пенсия – хороший повод для бабушек стать известными стримершами, Polymarket предсказал победу 26 из 28 номинантов «Золотого глобуса», Тимоти Шаламе стал «анком», в сборную США отобрали одиночных фигуристов только с российскими корнями, в мужских яичках может и не оказаться микропластика, миллиардеры побежали из Калифорнии, у Барби диагностировали аутизм.
Книжные воры увлеклись оккультизмом и фэнтези
Какие книги чаще всего крали в прошлом году? Сеть книжных магазинов «Читай-город» опубликовала очередной ежегодный рейтинг. На первом месте – китайская проза и манга, самый популярный у воров автор Мосян Тунсю и его «Магистр дьявольского культа» и «Благословение небожителей». Во вторую очередь воров интересовали антиутопии и темное фэнтези: «1984» Джорджа Оруэлла и манга «Берсерк» Кэнтаро Миуры. А третье место в рейтинге краж у книг, которые должны обогатить читателя: учебники по программированию «Атомные привычки» и «Грокаем алгоритмы», а также «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.
Нужно отметить, что воры неохотно меняют свои привычки. «1984» было лидером по кражам в 2023 г.: тогда пропало 460 экземпляров. А в 2024 г. четверка самых воруемых выглядела как «Грокаем алгоритмы», «Магистр дьявольского культа. Том 1» и «Богатый папа, бедный папа» и «1984».
«Ты умер?» всего за восемь юаней
В Китае на первое место в App Store вышло приложение с названием «Ты умер?». У него простейший функционал. Пользователь должен раз в сутки зайти в приложение и нажать кнопку. Если он пропускает два раза, система поднимает тревогу и рассылает сообщения людям, отмеченным пользователем как контактное лицо.
Приложение, которое стоит всего восемь юаней ($1,15), массово устанавливают одинокие люди или дети – своим престарелым родителям. Придумавшая его троица стартаперов, самому старшему из которых нет и 30 лет, оказалась не готова к успеху. В приложении нет даже возможности послать смс: тревожные уведомления приходят на почту, потому что это дешевле. Но первым делом стартаперы собираются изменить название. «Ты умер?» ругают за излишний цинизм. Видимо, сервис станет называться как-то вроде «Ты в порядке?».
Союз кино и казино
Пользователи Polymarket успешно предсказали победу 26 из 28 номинантов «Золотого глобуса» – такой новостью поделился гендиректор этой платформы онлайн-ставок Шейн Коплан. Церемония награждения прошла вечером воскресенья 11 января. До этого Polymarket и «Золотой глобус» заключили партнерство и во время трансляции на экран выводили результаты ставок, и теперь любители кино вовсю обсуждают, нормально ли смешивать искусство и азарт или же это моветон?
Пенсионерка против зомби
Американская 81-летняя бабушка стала популярным гейм-стримером. Сью Жако из Аризоны в конце октября начала вести YouTube-канал GrammaCrackers, на котором играет в Minecraft. Ее первое видео под названием «Лучший старт в истории» неожиданно завирусилось и набрало полмиллиона просмотров. Играть ее научил 17-летний внук Джек.
Сью стримит не просто так: доходы от рекламы и собранные пожертвования компенсируют траты на лечение внука: Джеку два года назад диагностировали рак. Только на пожертвованиях удалось собрать $42 000. Дорогостоящее лечение оправдало себя: сейчас у Джека ремиссия.
Российские пенсионерки тоже прославились в сети. 77-летняя Ольга Страхова ведет стримы с 2021 г., а в прошлом месяце она выиграла киберспортивную премию NNYS в номинации «Лучший игровой момент» за бой в Counter Strike 2.
Микропластик Шредингера
Несколько лет назад сильно нашумели исследования о том, что во многих органах тела человека и собак обнаружен микропластик. СМИ любили выносить в заголовок, что они есть даже в мужских яичках. Это придало новый виток дискуссии о загрязнении планеты.
Теперь The Guardian оспаривает это утверждение. Газета обнаружила в научных журналах критические статьи про 25 подобных исследований. В части из них ставится под сомнение чистота исследований, в других утверждается, что некоторые ткани человека во время применяемых учеными методов (например, пиролиза с последующей газовой хроматографией и масс-спектрометрией) выдают ложный положительный результат на пластмассу. Например, жир дает ложноположительные результаты при поисках полиэтилена. Мозг примерно на 60% состоит из жира, к тому же в мире растет уровень ожирения, так что ученые вполне могли ошибиться по поводу микропластика.
Тимоти Шаламе стал «анком»
Не успели различные словари и институты выбрать «слово года», как появился новый претендент. У англоязычной молодежи в моду вошло выдуманное слово unc, пишет The Guardian. По данным языковой платформы Preply, о его значении спрашивают по 6 млн раз в месяц. А все началось с вирусного видео в TikTok в июле прошлого года, когда довольно молодой канадский актер Райли Хардвик пожаловался в TikTok, что зашел на выпускной бал школьников – а его обозвали «анком».
Unc – это обрезанная форма слова uncle («дядя»). На самом деле это не оскорбление: так некоторые представители поколения «альфа» называют всех, кто старше их. Например, зумер Тимоти Шаламе тоже «анк». А если вы смотрели сериал «Друзья» и не в курсе, что такое «6-7», вы точно «анк».
Известные американцы Наумов, Малинин и Торгашев
За сборную США выступят только те одиночные фигуристы, у которых российские корни. Федерация фигурного катания США объявила имена 16 спортсменов, которые поедут на зимние Олимпийские игры-2026. У всех парней, которые будут бороться за медали в одиночном катании, русские фамилии: Максим Наумов, Илья Малинин и Эндрю Торгашев. Все они родились в США в семьях бывших советских и российских (а в случае Малинина – еще и узбекских) фигуристов, давно переехавших в Америку.
Миллиардеры побежали из Калифорнии
Профсоюз работников здравоохранения Калифорнии лоббирует дополнительный налог в 5% с тех, чье состояние больше $1 млрд. Идею только обсуждают, но миллиардеры уже забеспокоились, тем более поправка должна действовать задним числом, с 1 января этого года.
Инвестор Питер Тиль перерегистрировал свой семейный фонд в Майами, Дэвид Сакс – в Техасе, основатель Google Сергей Брин закрыл или перевел в другие штаты 15 своих компаний, тем же занимается его деловой партнер Ларри Пейдж, пишет The New York Times. Гендиректор Y Combinator Гарри Тан обратил внимание, что у Пейджа и Брина есть особенный стимул для переезда. Поправки в закон предлагают рассчитывать состояние по голосующей силе акций. У основателей Alphabet примерно по 3% акций, но у каждой в десять раз больше голосов, чем у обычной акции.
У Барби диагностировали аутизм
Компания Mattel выпустила свою первую куклу Барби с аутизмом. По данным ВОЗ, в той или иной форме это заболевание есть у одного ребенка из 100. У новой Барби зрачки слегка смещены в сторону, ведь часть аутистов избегают прямого зрительного контакта. Она носит розовые наушники с шумоподавлением и планшет, чтобы легче справляться с необходимостью ежедневного общения.
Первые куклы Барби появились в 1959 г., но до 2019 г. в линейке не было никого с ограниченными возможностями. Теперь есть слепые куклы, в инвалидных колясках, с протезами, с синдромом Дауна, витилиго, а полгода назад вышла Барби с диабетом I типа. Такие игрушки по замыслу компании должны помочь большему числу детей «увидеть себя» в Барби и лучше понять окружающий мир.