Почему спикер заксобрания Камчатки досрочно покидает свой пост

Почему спикер заксобрания Камчатки досрочно покидает свой постЭксперты связывают это с перестановками в команде губернатора после его избрания на второй срок
Спикер заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова («Единая Россия»), возглавлявшая региональный парламент с 2021 г., досрочно покинет свой пост в январе, за несколько месяцев до выборов следующего созыва в сентябре 2026 г. На сессии 27 января парламентарии будут «провожать Ирину Леонидовну», сказала «Ведомостям» депутат заксобрания, глава регионального отделения «Справедливой России» Александра Новикова.
«Для всех нас это был большой удар и неожиданность. Считаем, что ситуация крайне странная с учетом того, что до конца созыва осталось несколько сессий. Никому не понятно, не ясно, к чему такая спешка», – поделилась она.
Спикер смогла объединить «очень разношерстный парламент», отметила депутат. По словам Новиковой, Унтилова воспринимает ситуацию «довольно стойко и говорит, что нужно вернуть семье время, потраченное на работу». Сама Унтилова не ответила на запрос «Ведомостей».
Сейчас в парламенте Камчатского края 27 депутатов (всего мест – 28), следует из информации на сайте заксобрания. 25 из них входят во фракции: 18 – от «Единой России», трое – от КПРФ, по одному – от ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Двое – Валентин Костыгин и Геннадий Бедак – вне фракций.
Депутат заксобрания Камчатки от КПРФ и экс-кандидат в губернаторы края Роман Литвинов заявил, что Унтилова – «отличный специалист и один из самых сильных политиков на Камчатке на сегодняшний день». Она смогла «хорошо поставить» работу парламента и сплотила депутатов из разных партий, все работали «в одной упряжке», сказал он.
На вопрос «Ведомостей» о том, кто может временно занять должность спикера регионального парламента, Новикова отметила, что логичным ходом было бы избрание первого зампреда Андрея Копылова, хотя, подчеркнула депутат, достоверной информации у нее пока нет.
Избрание Унтиловой спикером в 2021 г. было компромиссным решением между новой администрацией губернатора Камчатского края Владимира Солодова и «старыми» элитами, говорит политолог Александр Кынев. До Солодова край возглавлял Владимир Илюхин: в 2011 г. он был назначен врио, в 2015 г. переизбран с результатом в 75,48%. В 2020 г. подал заявление об отставке по собственному желанию. Солодов стал губернатором в 2020 г. и переизбрался в сентябре 2025 г.
Учитывая временный характер компромисса и возраст председателя регионального парламента, логично было изначально предположить, что она на своем посту проработает недолго, продолжает Кынев. И потому правильно было бы определиться еще до старта избирательной кампании с тем, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре и кто будет базовым претендентом на пост спикера. «Это вполне себе логичная пересменка. Так же, как был логичным ее вход в парламент, так же логично сейчас продолжение устраивания Солодовым уже своей собственной команды в регионе», – резюмировал Кынев.
Губернатор в последнее время «затеял» активные кадровые перестановки: появились новые министры и главы муниципальных образований, из-за чего в регионе большая текучка кадров, также обратил внимание политолог Константин Калачев. «Дошло дело и до заксобрания. Но тут ситуация иная – здесь ключевую роль играет желание самой Унтиловой», – отметил он. Спикер, по его словам, является опытным политиком, она обязана своей карьерой только себе.
«Могу предположить, что ключевую роль сыграли какие-то личные обстоятельства и возраст. Ей уже 68 [лет], предел карьеры достигнут, можно уже пожить для себя, детей и внуков», – сказал Калачев «Ведомостям». Вероятно, ее место может занять человек из команды Солодова, полагает эксперт.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Единой России», в законодательное собрание и правительство Камчатского края.
Унтилова с 2005 по 2011 г. была советником главы Петропавловска-Камчатского, с 2011 по 2015 г. работала в должности вице-губернатора Камчатского края и заместителя председателя правительства. Следующие пять лет – до 2020 г. – была на посту первого вице-губернатора Камчатского края. В законодательное собрание избрана по единому краевому списку от «Единой России».
Унтилова награждена, в частности, почетной грамотой Совета Федерации (2014 г.), имеет благодарность президента (2021 г.), почетную премию губернатора (2020 г., 2024 г.), почетный знак Камчатского края «За верность Камчатке» (2025 г.) и благодарность председателя Госдумы (2025 г.).