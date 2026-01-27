Почему спикер заксобрания Камчатки досрочно покидает свой пост

Учитывая временный характер компромисса и возраст председателя регионального парламента, логично было изначально предположить, что она на своем посту проработает недолго, продолжает Кынев. И потому правильно было бы определиться еще до старта избирательной кампании с тем, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре и кто будет базовым претендентом на пост спикера. «Это вполне себе логичная пересменка. Так же, как был логичным ее вход в парламент, так же логично сейчас продолжение устраивания Солодовым уже своей собственной команды в регионе», – резюмировал Кынев.