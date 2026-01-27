Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад»: главное

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад»: главноеГенерал отметил, что российские военные продолжают наступать на всех направлениях
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. В частности, он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
Обращаясь к военнослужащим, Герасимов отметил, что войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях. С начала января было взято 17 населенных пунктов. Под контроль российских военных перешло более 500 кв. км территории.
Герасимов отметил, что группировка войск «Север» ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца были взяты под контроль четыре населенных пункта, включая Семеновку и Старицу.
Войска «Южной» группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Герасимов обратил внимание на установление контроля над Бондарным, Закотным и Привольным. По его словам, ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке.
Глава Генштаба также подчеркнул, что продолжаются бои в зоне ответственности группировки войск «Центр». Военнослужащие развивают наступление на добропольском направлении. Ведутся уличные бои в Гришино, Новом Донбассе и Белицкое.
Вместе с тем российская группировка «Восток» наступает в восточной части Запорожской области. Частью сил она ведет боевые действия по созданию полосы безопасности в Днепропетровском регионе. В январе под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта.
«Днепр» наступает в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на расстоянии 12-14 км от южных и юго-восточных окраин облцентра. Под контроль российских военных перешла Новояковлевка. Всего за январь группировка установила контроль над четырьмя населенными пунктами.
Наряду с этим «Запад» продолжает активно наступать на широком фронте в полосе своей ответственности. Так, соединение шестой армии наступает в западном направлении на Лозовую Первую. Идут уличные бои в Кутьковке. На южном фланге частью сил развивает наступление в направлении Ковалевки. На восточном берегу реки Оскол воинские части первой танковой армии уничтожают окруженные формирований противника. ВС РФ установили контроль над Купянском-Узловым, в городе ведется проверка и зачистка городских кварталов.
Боевые действия также ведутся в Ковшаровке и Глушковке. В блокированном районе площадью 4 на 6 км остается до 800 украинских военных. Герасимов подчеркнул успешное развитие наступления на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Соединение и воинские части 20-й армии завершают взятие Дробушево, Яровой и Сосновой.
Воинские части подразделения 25-й армии ведут уличные бои за Красный Лиман и Ильичевку. Продолжается уничтожение формирований ВСУ в национальном парке Святые Горы.
Герасимов отметил успехи «Запада» в выполнении поставленных задач и отдал соответствующие указания. Он также вручил госнаграды наиболее отличившимся военным и поблагодарил их за мужество и отвагу.