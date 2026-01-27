Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад»: главное

Наряду с этим «Запад» продолжает активно наступать на широком фронте в полосе своей ответственности. Так, соединение шестой армии наступает в западном направлении на Лозовую Первую. Идут уличные бои в Кутьковке. На южном фланге частью сил развивает наступление в направлении Ковалевки. На восточном берегу реки Оскол воинские части первой танковой армии уничтожают окруженные формирований противника. ВС РФ установили контроль над Купянском-Узловым, в городе ведется проверка и зачистка городских кварталов.