NYT: Трамп получит неограниченные полномочия по управлению Газой в «Совете мира»

Президент США Дональд Трамп получил полномочия назначать высокопоставленных чиновников для управления сектором Газа в рамках учрежденного им «Совета мира». Один из ключевых постов в этом органе займет «высокопоставленный представитель» по Газе, который будет отвечать за контроль над управлением анклавом. Это следует из проекта резолюции, опубликованного газетой The New York Times (NYT).