NYT: Трамп получит неограниченные полномочия по управлению Газой в «Совете мира»Он сможет утверждать и приостанавливать резолюции совета в экстренных ситуациях
Президент США Дональд Трамп получил полномочия назначать высокопоставленных чиновников для управления сектором Газа в рамках учрежденного им «Совета мира». Один из ключевых постов в этом органе займет «высокопоставленный представитель» по Газе, который будет отвечать за контроль над управлением анклавом. Это следует из проекта резолюции, опубликованного газетой The New York Times (NYT).
В документе говорится, что Трамп также сможет утверждать и приостанавливать резолюции «Совета мира» в экстренных ситуациях. Кроме того, американский президент должен будет назначить командующего международными силами, ответственными за стабилизацию ситуации.
Резолюция была подготовлена 22 января и пока не подписана Трампом. Остается неясным, является ли она окончательной версией документа.
Газета сообщает, что в ноябре Совет Безопасности ООН наделил «Совет мира» соответствующим мандатом. Но такие союзники США, как Франция, Великобритания и Испания, выразили несогласие с этим решением, критикуя работу Совета вне рамок ООН и исключение палестинской автономии из мирного процесса.
В проекте резолюции также предусмотрены строгие фильтры для участников восстановления региона. Лица и организации, имеющие связи с «Хамасом», не смогут участвовать в управлении сектором Газа. Ожидается, что повседневную деятельность палестинских технократов будет курировать бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, назначенный Белым домом на пост верховного представителя.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав «Совета мира». Трамп тогда назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.
Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косовом, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией.