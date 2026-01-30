В созданный КПРФ комитет по освобождению Мадуро могут войти члены других партий

В созданный КПРФ комитет по освобождению Мадуро могут войти члены других партийК этой инициативе намерен присоединиться депутат Госдумы от СР Анатолий Грешневиков
Общественный комитет за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро (3 января 2026 г. в ходе операции вооруженных сил США он был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны), созданный КПРФ, может стать межпартийной площадкой. Например, в него планирует вступить депутат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, для того чтобы «честно, добросовестно и энергично трудиться». Об этом сказал журналистам 28 января заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
В беседе с «Ведомостями» он отметил, что из других партий «могут появиться» новые члены, но пока это нерешенный вопрос и говорить об этом преждевременно. Впрочем, большинство комитета составляют беспартийные деятели, подчеркнул Новиков.
Грешневиков не стал комментировать «Ведомостям», зачем намерен вступить в комитет по освобождению Мадуро. Депутат может отказаться от участия в выборах в нижнюю палату в сентябре 2026 г. из-за того, что ему не дают гарантий избрания по одномандатному округу № 195 (Ростовский – Ярославская область), отмечал источник «Ведомостей» в СР 20 января.
Похоже на то, что Грешневиков ищет «запасной аэродром», рассуждает политолог Константин Калачев. «Возможность выдвижения Грешневикова по округу от КПРФ я рассматриваю как вполне вероятную. Он боец, в копилку КПРФ голосов добавит. Вот и наводит с коммунистами мосты на случай, если руководство «Справедливой России» под давлением или без ему в выдвижении откажет», – сказал он «Ведомостям».
В комитет также вошла, как и писали 19 января «Ведомости», заслуженная артистка России Мария Шукшина. По словам двух источников «Ведомостей», она может пойти на выборы Госдумы в списке от КПРФ. Но Новиков отметил, что никакой корреляции между подготовкой к выборам и созданием комитета нет.
Также защищать Мадуро намерены, в частности, народные артистки России Жанна Болотова и Людмила Зайцева, заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко, профессор МГУ Леонид Доброхотов, адмирал Владимир Комоедов.
От партии в комитет вошли, например, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, первый зампред комитета по науке Олег Смолин, депутат Госдумы Владимир Исаков, отмечается на сайте КПРФ. Всего в комитете 27 человек, но его состав будет расширяться.
«Мы исходили из того, что нам нужны люди, которые смогут помочь разъяснить, мобилизовать российскую общественность, и смогут коммуницировать с зарубежьем, у кого есть такие связи. <...> Более того, как раз появление Грешневикова в составе комитета – это и есть доказательство того, что мы не зацикливаемся на наших электоральных перспективах», – сказал Новиков «Ведомостям».
Работа комитета будет постепенно систематизироваться, впереди – конкретные акции, инициативы и заседания, говорил журналистам Новиков.
Коммунисты уделяют внимание теме захвата президента Венесуэлы. Например, лидер партии Геннадий Зюганов посвятил этому свою речь на открытии первого пленарного заседания новой и заключительной сессии VIII созыва Госдумы 13 января. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, кейс Мадуро вызвал волну общественного равнодушия.