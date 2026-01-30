В созданный КПРФ комитет по освобождению Мадуро могут войти члены других партий

«Мы исходили из того, что нам нужны люди, которые смогут помочь разъяснить, мобилизовать российскую общественность, и смогут коммуницировать с зарубежьем, у кого есть такие связи. <...> Более того, как раз появление Грешневикова в составе комитета – это и есть доказательство того, что мы не зацикливаемся на наших электоральных перспективах», – сказал Новиков «Ведомостям».