Мария Шукшина вошла в комитет КПРФ по поддержке Мадуро

По словам двух близких к партии собеседников «Ведомостей», лидер КПРФ на президиуме предложил предварительный и неограниченный список кандидатур из числа общественных деятелей, которым стоит предложить войти в комитет, и в их числе Шукшина. Кроме того, в него может войти Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий, говорит собеседник. По словам еще одного источника «Ведомостей», он может быть выдвинут в Госдуму.