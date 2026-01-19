Мария Шукшина вошла в комитет КПРФ по поддержке Мадуро

Мария Шукшина вошла в комитет КПРФ по поддержке МадуроАктриса и телеведущая может пойти на выборы в Госдуму от партии
КПРФ на заседании президиума ЦК партии 19 января создала комитет в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро (3 января 2026 г. в ходе операции вооруженных сил США он был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны), в который может войти заслуженная артистка России Мария Шукшина.
Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к партии, и подтвердил член президиума, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам двух источников «Ведомостей», Шукшина может пойти на выборы Госдумы в списке от КПРФ. Связаться с ней не удалось.
Шукшина – российская актриса, дочь писателя Василия Шукшина. Во время пандемии коронавируса была активным противником вакцинации. Положительно высказывается об Иосифе Сталине. В 2023 г. участвовала в открытии его памятника в Великих Луках (Псковская область). В интервью «МК» она отмечала аскетизм Сталина. «После смерти из всего имущества Сталина остались только китель и истоптанные сапоги», – отмечала Шукшина.
Она относительно узнаваема более экзотической частью избирателей – вроде антиваксеров (противники прививок), говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Поэтому, заполучив ее в ряды своих кандидатов на думские выборы, КПРФ «получает шанс начать борьбу за голоса недовольных, не имеющих четкого идеологического окраса, сделать кампанию менее серьезной». «Но не уверен, что эта попытка будет доведена до конца, КПРФ не любит выглядеть несерьезной», – рассуждает Виноградов.
У Шукшиной звучная фамилия отца, она медийный персонаж, отмечает политолог Константин Калачев. «Известная турбопатриотка. Яркая, харизматичная», – говорит он. Она является выпускницей Института иностранных языков им. Мориса Тореза, окончила факультет переводчиков и изучала испанский, а значит, она может быть спикером для латинского контура, говорит он.
Кто еще поддержит Мадуро
По словам двух близких к партии собеседников «Ведомостей», лидер КПРФ на президиуме предложил предварительный и неограниченный список кандидатур из числа общественных деятелей, которым стоит предложить войти в комитет, и в их числе Шукшина. Кроме того, в него может войти Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий, говорит собеседник. По словам еще одного источника «Ведомостей», он может быть выдвинут в Госдуму.
Также в комитет планируется включить генерал-лейтенанта Алексея Завизьона – это бывший командующий 41-й общевойсковой армией, участник военной операции России в Сирии и начальник штаба Западного военного округа в 2019–2022 гг. Помимо общественных деятелей в комитет войдут и партийцы.
Коммунисты последовательно уделяют внимание теме захвата президента Венесуэлы. Например, лидер партии Геннадий Зюганов посвятил этому свою речь на открытии первого пленарного заседания новой и заключительной сессии VIII созыва Госдумы 13 января, писали «Ведомости».
Он заявил, что «3 января на планете объявлена новая эпоха». «Воровство граждан, тем более президента, в любой стране по сговору лиц является отягчающим преступлением. Нам надо честно оценить происходящее, потому что это вызов, брошенный всем», – убежден коммунист. Он также добавил, что, в случае если США «захапает» нефть Венесуэлы, американцы смогут диктовать свои условия уже на любом континенте. Противостоять этому давлению может Россия совместно со странами БРИКС.
Заместитель председателя ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков говорил, что похищение Мадуро и его супруги – это «акт государственного бандитизма». Его слова приводятся на сайте партии. «События вокруг Венесуэлы подтверждают актуальность сплочения левых сил для борьбы с империалистической агрессией», – уверен он.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин писал в своем Telegram-канале, что Россия должна сделать все возможное для оказания помощи Венесуэле. Помимо первых лиц партии в поддержку Мадуро выступают региональные ячейки: московский горком и псковское реготделение.