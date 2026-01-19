Газета
Главная / Политика /

Кремль: Москва находится в контакте с уполномоченным президента Венесуэлы

Ведомости

Москва находится в постоянном контакте с уполномоченным президента Венесуэлы Делси Родригес по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что в ближайшие дни у президента РФ Владимира Путина нет в планах прямых контактов с Родригес, но при необходимости разговор будет организован.

Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

Читайте также:AP: Родригес находилась под наблюдением США на протяжении многих лет

МИД России в связи с этим заявил, что США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. По убеждению ведомства, ситуация вызывает глубокую озабоченность и осуждение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января говорил, что позиция Москвы по Венесуэле остается неизменной. По его словам, позиция России по этому вопросу носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения, суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства представляют интересы всего населения.

