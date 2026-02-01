Капитуляция или интеграция: что курдам Сирии оставит Дамаск

Для сравнения: соглашение, парафированное 18 января, но не подписанное командующим СДС Мазлумом Абди и аш-Шараа после отступления курдов из Алеппо на левый берег Евфрата, восстания против СДС арабских племен и потери провинции Ракка и Дейр-эз-Зор, подразумевало роспуск формирований СДС и интеграцию их бойцов индивидуально в силы новой сирийской армии, равно как и расформирование гражданских структур. Похожие условия были и в невыполненном соглашение курдов и аш-Шараа от марта 2025 г.