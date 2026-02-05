Как президент награждал молодых ученых в Кремле

Как президент награждал молодых ученых в КремлеИсследователи нацелены на достижение задач национального и мирового масштаба, заявил Путин
Все научное сообщество России выбрало достойное дело – служение прогрессу. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 февраля во время вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых в Кремле. По его словам, в увлеченности, неутолимом поиске новых знаний – залог великих открытий. От них во многом зависит развитие и процветание России, отметил президент.
Путин пожелал успехов исследователям в их деятельности, отметив, что в научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и таланты ученого. За ними стоят еще и сильные научные школы. На прочном фундаменте, который заложили ученые XX–XXI веков, строятся современные исследования, обеспечивается преемственность научного поиска, воспитания и становления новых поколений исследователей, добавил президент.
В диалоге ведущих исследователей и их учеников рождаются новые передовые идеи и научные направления, формируется ответственность за страну, чувство сопричастности ее судьбе, продолжил Путин. «Всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев. Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов. Вы ищете эти ответы и находите. Вы ищете, находите решение и нацелены на достижение задач национального, мирового масштаба», – подчеркнул президент.
Лауреатами премии стали семь человек. Сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара (входит в топливный дивизион «Росатома») Александр Аникин и Павел Мосеев создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. Это компактные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах, при этом они не требуют обслуживания или подзарядки, рассказал президент. Эти устройства нужны для развития автономных беспилотных систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет, добавил он.
Аникин рассказал, что батареи способны работать десятилетиями в условиях космоса – в системах мониторинга и навигации, где замена источника питания физически ограничена или невозможна. По его словам, это шаг к новому поколению техники, свободной от проводов или от ограниченного ресурса обычных аккумуляторов. Его коллега Мосеев в своем выступлении дал наставление подрастающему поколению. «Единственное, что может дать вам образовательное учреждение, какое бы оно ни было, – это возможность, которой вы можете воспользоваться или не воспользоваться. <…> Каждый сам из вас определяет, в какой мере что-то делать или не делать», – сказал он.
Сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский предложил технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Это критический компонент для высокотехнологичной промышленности, сырье для производства аккумуляторов для «умной техники»: от смартфонов до электромобилей, рассказал Путин. По словам Бутыльского, извлекать литий необходимо из отечественного сырья, а в сложных географических и климатических условиях литиевых регионов нужно применять только современные технологии, чтобы исключить риск экологических последствий.
Научный коллектив ученых Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозёрова занимается фундаментальными исследованиями в математике. Их результаты востребованы при создании лазеров, коллайдеров, в развитии квантовых технологий и искусственного интеллекта, рассказал президент. Ученые МГУ стали лауреатами премии за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. По словам Ведюшкиной, развитие фундаментальной науки способствует прогрессу страны и поддержанию классического качественного университетского образования. Это залог успешной подготовки специалистов разного профиля, добавила она.
Путин, награждая Ведюшкину, обменялся с ней фразами, после чего поделился разговором со всеми присутствующими. «Я говорю: "Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного, главное, что я выговариваю". И правда», – сказал президент.
Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев изучает способы борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам – исследует вирусы, которые являются естественными природными врагами болезнетворных, патогенных бактерий, сообщил президент. По словам Исаева, решение такой глобальной и важной проблемы, как преодоление кризиса антибиотикоустойчивости при бактериальных инфекциях, требует глубокого понимания биологии: как бактерий, так и вирусов, и требует проведения фундаментальных исследований.
В развитие России вкладывают силы многие специалисты из разных сфер деятельности, заявил президент. Ученые создают базу для будущего, развития фундаментальных исследований и прикладной деятельности, заключил он.
Премия президента подсвечивает технологические приоритеты на следующие 3–5 лет: энергия, космос, новые материалы, биобезопасность, считает директор АНО «Технологии будущего», эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Илья Семин.