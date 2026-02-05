Как президент награждал молодых ученых в Кремле

Аникин рассказал, что батареи способны работать десятилетиями в условиях космоса – в системах мониторинга и навигации, где замена источника питания физически ограничена или невозможна. По его словам, это шаг к новому поколению техники, свободной от проводов или от ограниченного ресурса обычных аккумуляторов. Его коллега Мосеев в своем выступлении дал наставление подрастающему поколению. «Единственное, что может дать вам образовательное учреждение, какое бы оно ни было, – это возможность, которой вы можете воспользоваться или не воспользоваться. <…> Каждый сам из вас определяет, в какой мере что-то делать или не делать», – сказал он.