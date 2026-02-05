Газета
Общество

Путин вручает президентские премии молодым ученым

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал вручение президентских премий в области науки и инноваций молодым ученым.

4 февраля был опубликован указ президента, согласно которому лауреатами премии за 2025 г. стали специалисты, работающие в сферах энергетики и космических технологий, химии и материаловедения, фундаментальной математики и физики, а также биотехнологий.

Премию президента за 2025 год получили: Александр Аникин и Павел Мосеев (ВНИИНМ им. Бочвара, «Росатом») за бета-вольтаические источники энергии для автономных систем, Дмитрий Бутыльский (КубГУ) за мембраны для извлечения лития из вод, Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало, Глеб Белозеров (МГУ) за обобщенные биллиарды и моделирование гамильтоновых систем, а также Артем Исаев («Сколтех») за исследование бактериального противовирусного иммунитета.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин проводит награждение в преддверии Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля. «Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

