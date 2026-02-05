Путин вручает президентские премии молодым ученым

Премию президента за 2025 год получили: Александр Аникин и Павел Мосеев (ВНИИНМ им. Бочвара, «Росатом») за бета-вольтаические источники энергии для автономных систем, Дмитрий Бутыльский (КубГУ) за мембраны для извлечения лития из вод, Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало, Глеб Белозеров (МГУ) за обобщенные биллиарды и моделирование гамильтоновых систем, а также Артем Исаев («Сколтех») за исследование бактериального противовирусного иммунитета.