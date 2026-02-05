Путин сообщил о создании в России безопасных ядерных батареек
В России появились безопасные ядерные батарейки для беспилотников, нового поколения самолетов, спутников и ракет. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения премии в области науки и инноваций молодым ученым.
Он отметил научную группу Александра Аникина и Павла Мосеева, которые создали данные батарейки. «Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах, при этом не требуют обслуживания или подзарядки», – сказал Путин.
5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин проводит награждение молодых ученых в преддверии Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля.
4 февраля был опубликован указ президента, согласно которому лауреатами премии за 2025 г. стали специалисты, работающие в сферах энергетики и космических технологий, химии и материаловедения, фундаментальной математики и физики, а также биотехнологий.